Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексрадник Суркіса розповів про корупцію в дитячій академії «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Ексрадник Суркіса розповів про корупцію в дитячій академії «Динамо»
Артем Кравцеь: Корупційна складова – це найголовніша проблема

Кравець: Була озвучена конкретна сума, щоб влаштувати дитину в школу «Динамо»

Артем Кравець, колишній радник президента «Динамо» Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу, розповів про корупцію в академії киян.

«Хотів би розкрити корупційну складову. Якщо брати корупційну складову – це найголовніша проблема. За час, коли я працював у академії, я отримав 3-4 пропозиції за величезні гроші – припустимо, 10 тисяч доларів. Була озвучена конкретна сума, влаштувати дитину в школу «Динамо». Один з них був мій знайомий, я йому відповів: «Ще раз мені таке напишеш – я тебе заблокую і ми більше ніколи не будемо спілкуватись». Це я за рік отримав стільки пропозицій, уявляю, скільки таких пропозицій отримано людьми за десятки років. Найголовніша проблема – такі діти, які займають місця дійсно талановитих дітей. У кожній віковій категорії по 2,3,4 такі дитини. Такі діти повністю знищують конкуренцію в цій віковій категорії» , – сказав Кравець.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Джерело
Теги: Артем Кравець ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ігор Суркіс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тиждень тому в першій зустрічі біло-зелені поступилися «Левену» – 0:2
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Сьогодні, 11:09
Останнім клубом 33-річного Рудька був «Чорноморець»
Ексворотар «Динамо» і «Шахтаря» був затриманий під час спроби незаконно перетнути кордон – ЗМІ
16 вересня, 21:03
Наставник нашої команди запросив на збір 24 гравців
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою
26 серпня, 16:34
Дзюба не вірить в конкурентноспроможність російських клубів в єврокубках
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках
26 серпня, 16:27
Минулого сезону Степанов забив 22 м'ячі у 17 матчах за молодіжну команду «Байєра».
«Реал» цікавиться 18-річним українським форвардом: що відомо
23 серпня, 15:28
Матч-відповідь відбудеться 28 серпня у Швейцарії
«Шахтар» зіграв внічию з «Серветтом» у першому матчі плей-оф відбору Ліги конференцій
21 серпня, 23:24
Гру «Маккабі» – «Динамо» транслюватиме телеканал 2+2 та Київстар ТБ
«Маккабі» – «Динамо»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
21 серпня, 10:13
Бейлі виступав за «Астон Віллу» із серпня 2021 року
Клуб Довбика вперше у своїй історії підписав контракт із ямайським футболістом
20 серпня, 16:54
У минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, відзначившись 17 забитими м'ячами
«Мілан» може придбати українського форварда – ЗМІ
19 серпня, 18:07

Новини

Ексрадник Суркіса розповів про корупцію в дитячій академії «Динамо»
Ексрадник Суркіса розповів про корупцію в дитячій академії «Динамо»
«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу
«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу
Підручний та Лесюк пропустять чемпіонат України з літнього біатлону
Підручний та Лесюк пропустять чемпіонат України з літнього біатлону
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua