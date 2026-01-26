Ексукраїнка увійшла до десятки найкращих спортсменів Всесвітніх Ігор-2025

За свою кар'єру Мошенська представляла кілька країн

Ексукраїнська зірка танцювального спорту Христина Мошенська разом зі своїм партнером Маріусом-Андреєм Баланом увійшла до фінальної десятки голосування за престижне звання «Найкращого спортсмена Всесвітніх Ігор 2025». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Всесвітніх Ігор.

Це досягнення стало продовженням її тріумфального виступу на Світових іграх у китайському Ченду, де дует здобув золоту нагороду в латиноамериканській програмі. Христина, яка народилася в Харкові та принесла Україні чимало перемог на молодіжному рівні, наразі представляє Німеччину. На першому етапі голосування пара отримала 20425 голосів, що дозволило їм посісти впевнене третє місце серед тридцяти номінантів. За регламентом Міжнародної асоціації Всесвітніх Ігор, після завершення першої фази 26 січня 2026 року всі показники були анульовані, і тепер десятка найсильніших розпочинає боротьбу за титул з чистого аркуша. Фінальний етап триватиме до 2 лютого 2026 року, коли і визначаться імена переможця та призерів.

Окрім Мошенської, у списку кандидатів на почесне звання був представлений і легендарний боєць джиу-джитсу Богдан Мочульський. Лучанин, який у 2025 році став триразовим чемпіоном Світових ігор, встановивши історичний рекорд для України, брав активну участь у першому раунді плебісциту. Богдан отримав підтримку у 3964 голоси, проте, на жаль, цього результату виявилося недостатньо для потрапляння до фінальної десятки, і він завершив боротьбу за титул на стадії відбору. Попри це, сама номінація Мочульського підкреслює масштаб його досягнень, адже він став першим українцем, якому вдалося захистити титул чемпіона Ігор тричі поспіль.

Конкуренція у фіналі є надзвичайно гострою: головними суперницями Христини є представниця флаг-футболу Вікторія Чавес із Мексики та атлетка з перетягування канату Чіа-Юнг Тьєн, які набрали найбільшу кількість балів у першому турі. Голосування проходить у режимі реального часу на офіційному сайті IWGA, де кожен прихильник спорту може підтримати своїх фаворитів раз на 24 години.

Нагадаємо, що Олексій Середа виграв нагороду «Спортсмен 2025 року» серед європейських стрибунів у воду. Європейська федерація водних видів вже вдруге обрала українця володарем престижної премії «Athlete of the Year Awards».