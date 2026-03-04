Cьомий етап Кубка світу з біатлону: де та коли дивитися гонки у Контіолахті
Сьомий етап Кубка світу стане першим після завершення Олімпіади-2026
На Кубку світу з біатлону розпочинається заключний, третій триместр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
У фінському Контіолахті відбудеться сьомий етап Кубка світу, який стане першим після завершення Олімпіади-2026.
Україна виступить на етапі у Контіолахті видозміненим складом у порівнянні з Олімпіадою-2026. До чоловічої заявки увійшли Богдан Цимбал та Артем Тищенко, тоді як у жіночій Анастасія Меркушина замінила свою сестру Олександру.
Програма сьомого етапу Кубка світу з біатлону складатиметься з індивідуальних гонок, масстартів та естафет. Сам етап у Контіолахті триватиме чотири дні: з 5-го (четвер) до 8 березня (неділя) 2026 року.
Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону 2025/26
- Четвер, 5 березня 2026 року, 18:05. Індивідуальна гонка, жінки
- П'ятниця, 6 березня 2026 року, 18:10. Індивідуальна гонка, чоловіки
- Субота, 7 березня 2026 року, 14:40. Масстарт, жінки
- Субота, 7 березня 2026 року, 16:40. Естафета, чоловіки
- Неділя, 8 березня 2026 року, 14:30. Естафета, жінки
- Неділя, 8 березня 2026 року, 17:55. Масстарт, чоловіки
Де дивитися етап Кубка світу з біатлону у Контіолахті
Усі гонки Кубка світу наживо можна дивитися на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт» , також трансляція усіх гонок етапу буде доступна на місцевих телеканалах «Суспільного мовлення».
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді-2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
