Cьомий етап Кубка світу з біатлону: де та коли дивитися гонки у Контіолахті

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Cьомий етап Кубка світу з біатлону: де та коли дивитися гонки у Контіолахті
Анастасія Меркушина повертається до складу збірної України з біатлону на Кубок світу
фото: biatlon.com.ua/Дмитро Євенко

Сьомий етап Кубка світу стане першим після завершення Олімпіади-2026

На Кубку світу з біатлону розпочинається заключний, третій триместр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У фінському Контіолахті відбудеться сьомий етап Кубка світу, який стане першим після завершення Олімпіади-2026.

Україна виступить на етапі у Контіолахті видозміненим складом у порівнянні з Олімпіадою-2026. До чоловічої заявки увійшли Богдан Цимбал та Артем Тищенко, тоді як у жіночій Анастасія Меркушина замінила свою сестру Олександру.

Програма сьомого етапу Кубка світу з біатлону складатиметься з індивідуальних гонок, масстартів та естафет. Сам етап у Контіолахті триватиме чотири дні: з 5-го (четвер) до 8 березня (неділя) 2026 року.

Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону 2025/26

  • Четвер, 5 березня 2026 року, 18:05. Індивідуальна гонка, жінки
  • П'ятниця, 6 березня 2026 року, 18:10. Індивідуальна гонка, чоловіки
  • Субота, 7 березня 2026 року, 14:40. Масстарт, жінки
  • Субота, 7 березня 2026 року, 16:40. Естафета, чоловіки
  • Неділя, 8 березня 2026 року, 14:30. Естафета, жінки
  • Неділя, 8 березня 2026 року, 17:55. Масстарт, чоловіки

Де дивитися етап Кубка світу з біатлону у Контіолахті

Усі гонки Кубка світу наживо можна дивитися на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт» , також трансляція усіх гонок етапу буде доступна на місцевих телеканалах «Суспільного мовлення».

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді-2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
