Cьомий етап Кубка світу з біатлону: де та коли дивитися гонки у Контіолахті

Анастасія Меркушина повертається до складу збірної України з біатлону на Кубок світу

Сьомий етап Кубка світу стане першим після завершення Олімпіади-2026

На Кубку світу з біатлону розпочинається заключний, третій триместр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У фінському Контіолахті відбудеться сьомий етап Кубка світу, який стане першим після завершення Олімпіади-2026.

Україна виступить на етапі у Контіолахті видозміненим складом у порівнянні з Олімпіадою-2026. До чоловічої заявки увійшли Богдан Цимбал та Артем Тищенко, тоді як у жіночій Анастасія Меркушина замінила свою сестру Олександру.

Програма сьомого етапу Кубка світу з біатлону складатиметься з індивідуальних гонок, масстартів та естафет. Сам етап у Контіолахті триватиме чотири дні: з 5-го (четвер) до 8 березня (неділя) 2026 року.

Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону 2025/26

Четвер, 5 березня 2026 року, 18:05. Індивідуальна гонка, жінки

П'ятниця, 6 березня 2026 року, 18:10. Індивідуальна гонка, чоловіки

Субота, 7 березня 2026 року, 14:40. Масстарт, жінки

Субота, 7 березня 2026 року, 16:40. Естафета, чоловіки

Неділя, 8 березня 2026 року, 14:30. Естафета, жінки

Неділя, 8 березня 2026 року, 17:55. Масстарт, чоловіки

Де дивитися етап Кубка світу з біатлону у Контіолахті

Усі гонки Кубка світу наживо можна дивитися на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт» , також трансляція усіх гонок етапу буде доступна на місцевих телеканалах «Суспільного мовлення».

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді-2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце