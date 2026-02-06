Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Церемонія відкриття Олімпіади-2026. Пряма трансляція

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Церемонія відкриття Олімпіади-2026. Пряма трансляція
Церемонія відкриття Олімпіади стане однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад
фото: Milano Cortina 2026

Уперше відкриття Олімпіади відбуватиметься одночасно в кількох містах

Сьогодні, 6 лютого 2026 року, у італійському Мілані о 21:00 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор нестимуть скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Пряма трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2026

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 транслюється на телеканалі «Перший», платформах «Суспільне Спорт», місцевих каналах «Суспільного», а також YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Церемонія відкриття Олімпійських ігор: що відомо

Церемонія відкриття Олімпіади стане однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад. Уперше відкриття Ігор відбуватиметься одночасно в кількох містах, поєднавши урбаністичний Мілан із гірськими локаціями Альп.

Основне шоу церемонії під назвою «Harmony» прийматиме легендарний стадіон «Сан-Сіро», який у 2026 році відзначає своє 100-річчя. Постановником церемонії виступає Balich Wonder Studio.

Водночас організатори передбачили паралельні події ще у трьох локаціях. У Кортіні-д’Ампеццо відбудеться парад гірськолижників, саночників, скелетоністів, а також запалення другої олімпійської чаші на площі П’яцца Дібона. У Лівіньйо та Предаццо пройдуть супутникові церемонії для сноубордистів, фристайлістів і стрибунів з трампліна, які через щільний змагальний графік не зможуть прибути до Мілана.

Спеціальні гості церемонії відкриття Олімпіади-2026

Музична частина церемонії поєднає світову поп-сцену та італійську класику. Серед заявлених учасників найбільшу увагу привертають американська співачка Мерая Кері, яка, за попередньою інформацією, може виконати італійський хіт Volare, а також всесвітньо відомий тенор і один із символів сучасної італійської культури Андреа Бочеллі. 

До них приєднаються Лаура Паузіні (володарка премії «Ґреммі», яка виступить у рідному для себе Мілані), а також італійський репер Ghali та китайський піаніст Lang Lang, які додадуть шоу сучасного й мультикультурного звучання.

Також у церемонії візьмуть участь актори Сабріна Імпаччіаторе та П’єрфранческо Фавіно. На трибунах стадіону «Сан-Сіро» також очікують низку почесних гостей. Серед них – генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та принцеса Анна. Окрему увагу медіа привертає можливість участі голлівудського актора Тома Круза, який може долучитися до символічної церемонії передачі олімпійської естафети майбутньому господарю Ігор – Лос-Анджелесу.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Теги: спорт олімпійські ігри Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понтифік підкреслив, що насильство та війна є «поразкою для людства»
Папа Римський закликав до перемирʼя на час Олімпіади-2026
Сьогодні, 16:54
Домен виграв сім з п'ятнадцяти стартів цього сезону і не потрапив на подіум лише на двох турнірах
Визначився переможець Турне чотирьох трамплінів
7 сiчня, 01:03
США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано диктатор Ніколаса Мадуро
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
7 сiчня, 13:51
Українська шорт-трекістка спеціалізується на спринтерських дистанціях, коронною з яких є 500 метрів
Дебютантка Олімпійських Ігор-2026 стане другою прапороносицею України
9 сiчня, 22:39
Росія не буде представлена у бобслеї на Олімпіаді в Італії
Російські бобслеїсти втратили можливість потрапити на Олімпіаду-2026
14 сiчня, 12:57
Найкращим результатом для України на гандбольних чемпіонатах Європи є одинадцяте місце у 2002 році
Україна з рекордно розгромної поразки розпочала чемпіонат Європи з гандболу
16 сiчня, 00:22
Естонія отримала право провести чемпіонат Європи у 2024 році
Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії
23 сiчня, 17:04
З 2024 року Даньчак грає за корейський клуб «ІБК Альтос»
Волейболістка Даньчак вразила корейських вболівальників запальним танцем (відео)
Вчора, 13:25
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 розпочнеться о 21:00 за київським часом
Олімпіада-2026: де дивитися церемонію відкриття Ігор
Сьогодні, 17:04

Новини

Церемонія відкриття Олімпіади-2026. Пряма трансляція
Церемонія відкриття Олімпіади-2026. Пряма трансляція
Тренер «Ліона» розповів, коли Яремчук приєднається до команди
Тренер «Ліона» розповів, коли Яремчук приєднається до команди
Голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів: яке місце посів Трубін
Голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів: яке місце посів Трубін
«Атлетіко» й «Барселона» зустрінуться в 1/2 фіналу Кубка Іспанії
«Атлетіко» й «Барселона» зустрінуться в 1/2 фіналу Кубка Іспанії
Олімпіада-2026: де дивитися церемонію відкриття Ігор
Олімпіада-2026: де дивитися церемонію відкриття Ігор
Люксембург – Україна: де дивитися поєдинок Кубка Девіса
Люксембург – Україна: де дивитися поєдинок Кубка Девіса

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua