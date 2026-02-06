Церемонія відкриття Олімпіади-2026. Пряма трансляція

Уперше відкриття Олімпіади відбуватиметься одночасно в кількох містах

Сьогодні, 6 лютого 2026 року, у італійському Мілані о 21:00 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор нестимуть скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Пряма трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2026

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 транслюється на телеканалі «Перший», платформах «Суспільне Спорт», місцевих каналах «Суспільного», а також YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Церемонія відкриття Олімпійських ігор: що відомо

Церемонія відкриття Олімпіади стане однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад. Уперше відкриття Ігор відбуватиметься одночасно в кількох містах, поєднавши урбаністичний Мілан із гірськими локаціями Альп.

Основне шоу церемонії під назвою «Harmony» прийматиме легендарний стадіон «Сан-Сіро», який у 2026 році відзначає своє 100-річчя. Постановником церемонії виступає Balich Wonder Studio.

Водночас організатори передбачили паралельні події ще у трьох локаціях. У Кортіні-д’Ампеццо відбудеться парад гірськолижників, саночників, скелетоністів, а також запалення другої олімпійської чаші на площі П’яцца Дібона. У Лівіньйо та Предаццо пройдуть супутникові церемонії для сноубордистів, фристайлістів і стрибунів з трампліна, які через щільний змагальний графік не зможуть прибути до Мілана.

Спеціальні гості церемонії відкриття Олімпіади-2026

Музична частина церемонії поєднає світову поп-сцену та італійську класику. Серед заявлених учасників найбільшу увагу привертають американська співачка Мерая Кері, яка, за попередньою інформацією, може виконати італійський хіт Volare, а також всесвітньо відомий тенор і один із символів сучасної італійської культури Андреа Бочеллі.

До них приєднаються Лаура Паузіні (володарка премії «Ґреммі», яка виступить у рідному для себе Мілані), а також італійський репер Ghali та китайський піаніст Lang Lang, які додадуть шоу сучасного й мультикультурного звучання.

Також у церемонії візьмуть участь актори Сабріна Імпаччіаторе та П’єрфранческо Фавіно. На трибунах стадіону «Сан-Сіро» також очікують низку почесних гостей. Серед них – генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та принцеса Анна. Окрему увагу медіа привертає можливість участі голлівудського актора Тома Круза, який може долучитися до символічної церемонії передачі олімпійської естафети майбутньому господарю Ігор – Лос-Анджелесу.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: