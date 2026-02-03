На Кубку світу в Німеччині злочинці викрали спорядження стрибунів із трампліну з Норвегії

Ян-Ерік Аалбу: Здається дивним, що грабіжники проникли саме у норвезьку роздягальню

У спортсменів з Норвегії зникли шоломи, куртки, шапки, рукавички та окуляри

Норвезькі стрибуни з трампліну в результаті крадіжки втратили екіпірування на Кубку світу в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dagbladet.

«Я був у поліції. Ведеться розслідування. Зникло багато спорядження. Лижі та черевики на місці, але зникли шоломи, куртки, шапки, рукавички та окуляри», – заявив менеджер збірної Ян-Ерік Аалбу.

Він також зазначив, що у збірній немає інформації про тих, хто міг вчинити цей злочин.

«Ми нікого не підозрюємо. Нам просто здається дивним, що грабіжники проникли саме у норвезьку роздягальню. У поліції мені показали відеозаписи. На них видно, як люди входять у роздягальню. Потім вони виходять у шоломах Йоханна Форфанга та Хальвора Гранеруда», – зазначив Аалбу.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: