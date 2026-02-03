На Кубку світу в Німеччині злочинці викрали спорядження стрибунів із трампліну з Норвегії
У спортсменів з Норвегії зникли шоломи, куртки, шапки, рукавички та окуляри
Норвезькі стрибуни з трампліну в результаті крадіжки втратили екіпірування на Кубку світу в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dagbladet.
«Я був у поліції. Ведеться розслідування. Зникло багато спорядження. Лижі та черевики на місці, але зникли шоломи, куртки, шапки, рукавички та окуляри», – заявив менеджер збірної Ян-Ерік Аалбу.
Він також зазначив, що у збірній немає інформації про тих, хто міг вчинити цей злочин.
«Ми нікого не підозрюємо. Нам просто здається дивним, що грабіжники проникли саме у норвезьку роздягальню. У поліції мені показали відеозаписи. На них видно, як люди входять у роздягальню. Потім вони виходять у шоломах Йоханна Форфанга та Хальвора Гранеруда», – зазначив Аалбу.
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
