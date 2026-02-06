Папа Римський закликав до перемирʼя на час Олімпіади-2026

Понтифік підкреслив, що насильство та війна є «поразкою для людства»

Лев XIV написав лист, у якому запропонував країнам призупинити бойові дії на час зимових змагань

Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де тривають військові дії, оголосити перемир’я на час зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Лев XIV наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань. «Я рішуче закликаю всі народи, з нагоди майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, відкрити для себе і поважати цей інструмент надії, яким є олімпійське перемир'я, символ і пророцтво примиреного світу», – йдеться в заяві.

Понтифік заявив, що насильство та війна завжди є «поразкою для людства». «Нехай ваші зустрічі стануть символічним знаком для всього суспільства і прелюдією до нової ери, в якій народи більше не підійматимуть меча один проти одного», – додав Лев XIV.

У своїх роздумах Папа Лев закликає церкву бути присутньою і пропонувати «супровід, розсудливість і надію». У листі понтифік також застерігає від експлуатації спорту для політичної чи фінансової вигоди, закликаючи його залишатися вірним своїй місії служіння особистому розвитку та спільному благу.

«Церква покликана бути близькою до світу спорту, коли він є професійним, елітним змаганням або можливістю досягти успіху чи привернути увагу ЗМІ, але також і через особливу турботу про масовий спорт, якому часто бракує ресурсів, але який є багатим на стосунки», – повідомив він.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів скористатися зимовими Олімпійськими іграми в Італії як можливістю для деескалації конфліктів і відновлення діалогу між державами.

До слова, зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.