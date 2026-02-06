Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський закликав до перемирʼя на час Олімпіади-2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський закликав до перемирʼя на час Олімпіади-2026
Понтифік підкреслив, що насильство та війна є «поразкою для людства»
фото: AP

Лев XIV написав лист, у якому запропонував країнам призупинити бойові дії на час зимових змагань

Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де тривають військові дії, оголосити перемир’я на час зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News

Лев XIV наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань. «Я рішуче закликаю всі народи, з нагоди майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, відкрити для себе і поважати цей інструмент надії, яким є олімпійське перемир'я, символ і пророцтво примиреного світу», – йдеться в заяві.

Понтифік заявив, що насильство та війна завжди є «поразкою для людства». «Нехай ваші зустрічі стануть символічним знаком для всього суспільства і прелюдією до нової ери, в якій народи більше не підійматимуть меча один проти одного», – додав Лев XIV.

У своїх роздумах Папа Лев закликає церкву бути присутньою і пропонувати «супровід, розсудливість і надію». У листі понтифік також застерігає від експлуатації спорту для політичної чи фінансової вигоди, закликаючи його залишатися вірним своїй місії служіння особистому розвитку та спільному благу.

«Церква покликана бути близькою до світу спорту, коли він є професійним, елітним змаганням або можливістю досягти успіху чи привернути увагу ЗМІ, але також і через особливу турботу про масовий спорт, якому часто бракує ресурсів, але який є багатим на стосунки», – повідомив він.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів скористатися зимовими Олімпійськими іграми в Італії як можливістю для деескалації конфліктів і відновлення діалогу між державами.

До слова, зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

Читайте також:

Теги: Папа Римський Олімпіада перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп сподівається «просунути США як світового лідера в міжнародному спорті»
Трамп має «великі плани» на Олімпіаду-2026 – ЗМІ
Сьогодні, 10:23
Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
3 лютого, 21:15
У Кремлі заяву про «енергетичне перемир'я» не підтверджують, але і не спростовують
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?
30 сiчня, 10:55
Журова: Переконана, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Ігор – Санкт-Петербург та Гельсінкі
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
27 сiчня, 10:59
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту
Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026
26 сiчня, 18:50
Трамп розповів про «хорошу зустріч» із Володимиром Зеленським у Давосі
Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни
23 сiчня, 00:43
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
16 сiчня, 11:17
Прем'єр зазначив про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною
Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов
7 сiчня, 06:30
Спецпредставник Трампа каже, що надійні гарантії безпеки та тверді зобов'язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні
Віткофф після зустрічі «коаліції охочих» заявив про значний прогрес у мирних переговорах
6 сiчня, 21:23

Соціум

У Польщі на територію військової частини впав дрон
У Польщі на територію військової частини впав дрон
Папа Римський закликав до перемирʼя на час Олімпіади-2026
Папа Римський закликав до перемирʼя на час Олімпіади-2026
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
У Москві скоєно замах на заступника начальника ГРУ Алексєєва
У Москві скоєно замах на заступника начальника ГРУ Алексєєва
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua