Лімузин, ресторан, червона доріжка: як в Одесі відбувся день народження собаки (відео)

В Одесі собака приїхав на день народження на лімузині

В Одесі з розмахом відсвяткували день народження собаки на кличку Лукас. Господарі влаштували для свого улюбленця вечірку в дорогому ресторані, куди він прибув на білому лімузині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві соцмережі.

Відео з події, опубліковані в місцевих Telegram-каналах, показують, як Лукас виходить з лімузина на червону доріжку, розстелену перед входом у ресторан. За кадром один з очевидців називає його «найпопулярнішим собакою у світі».

Нагадаємо, дніпрянка Олена завела собі домашнього улюбленця – дику качку на прізвисько Кря. Жінка знайшла птаха два місяці тому, коли відпочивала біля річки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Воно вже було замерзло, самостійно не могло знайти місце, де вийти на берег. Шукало, де зігрітися. То ми з подругою взяли, пригріли», – говорить Олена.

За її словами, знайомі зооволонтери підказали: покинуте каченя в природі може не вижити, тож жінка вирішила забрати його додому. Тепер качка, яка отримала прізвисько Кря, живе у багатоповерхівці – у квартирі на четвертому поверсі.