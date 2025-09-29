Головна Спорт Новини
Україна здобула дев'ять медалей на чемпіонаті світу (U17 & U20) з пляжної боротьби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна здобула дев'ять медалей на чемпіонаті світу (U17 & U20) з пляжної боротьби
Українці вибороли три золоті нагороди на чемпіонаті світу (U17 & U20)
фото: beachwrestling_ua

Україна посіла перше командне місце серед спортсменок віком до 20 років

Збірна України здобула 9 медалей на чемпіонаті світу з пляжної боротьби U17 & U20, що відбувся у грецькому місті Катеріні. Про це повідомляє «Главком».

Володарями нагород стали:

  • «Золото»: Микита Кузьменко (U17, 60 кг); Єлизавета Хома (U20, 60 кг); Марія Зенкіна (U20, +70 кг)
  • «Срібло»: Алевтина Ляшенко (U20, 50 кг); Дарʼя Константинова (U20, +70 кг); Костянтин Задоянчук (U20, +90 кг)
  • «Бронза»: Кароліна Поплавська (U20, 60 кг); Вікторія Гриценко (U20, 70 кг); Нікіта Каневський (U20, 80 кг)

Командні здобутки:

  • 1 місце серед юніорок U20
  • 3 місце серед юніорів U20

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

