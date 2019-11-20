Гравцям «МЮ» обмежать перебування на відкритому повітрі в Нур-Султані через сильні морози



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Увечері в день гри температура може опуститися нижче -20 градусів за Цельсієм

Футболісти «Манчестер Юнайтед» отримали вказівки, що напередодні матчу з «Астаною» в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи вони не повинні виходити на тривалий час через дуже низьку температуру в Нур-Султані. Про це повідомляє ESPN.

Гравцям англійської клубу не рекомендовано проводити на вулиці більше 10 хвилин через сильний мороз в столиці Казахстану. Увечері в день гри температура може опуститися нижче -20 градусів за Цельсієм.

Матч «Астана» - «Манчестер Юнайтед» відбудеться 28 листопада.

Зустріч пройде під закритим дахом на штучному полі стадіону «Астана Арена», який вміщує близько 30 тисяч глядачів.

Англійський клуб вже оформив собі путівку у весняну стадію Ліги Європи.

У «Манчестер Юнайтед» в активі 10 очок в 4 матчах, в той час як «Астана» не набрала жодного очка.