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    Українські тенісистки побили рекорд US Open

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    Костюк після перемоги над Касаткіною&nbsp; - Українські тенісистки побили рекорд US Open
    Костюк після перемоги над Касаткіною 
    Twitter Марти Костюк

    Велика кількість українок подолала стартовий раунд Відкритого чемпіонату США з тенісу

    На старті Відкритого чемпіонату США чотири з шести українських тенісисток виграли свої матчі.

    Катерина Козлова зуміла зломити опір Вітні Осігве (США) – 6:3, 7:5, а Катерина Бондаренко перемогла американку Еллі Кік (США) – 3:6, 6:3, 6:1. Раніше перемоги святкували наші Даяна Ястремська та Марта Костюк, яка завдала поразки іменитій росіянці Дар’ї Касаткіній.

    Поступилася лише Ангеліна Калініна у поєдинку з третьою ракеткою світу Кароліною Плішковою і Катаріна Завацька (проти Олени Рибакіна). Натомість до свого поєдинку з турніру знялася Леся Цуренко.

    Таким чином, вперше в історії чотири тенісистки з України подолали перше коло Відкритого чемпіонату США.

    Зауважимо, що у другому раунді уболівальників чекають наступні матчі: Даяна Ястремська - Медісон Бренгл (США), Марта Костюк - Анастасія Севастова (Латвія), Катерина Козлова - Петра Квітова (Чехія), Катерина Бондаренко - Петра Мартіч (Хорватія).

    Читайте також: Переможці 16-ти турнірів Grand Slam завершили тенісну кар’єру.

    Джерело: Великий теніс України

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Леся Цуренко Марта Костюк Кароліна Плішкова Ангеліна Калініна Дарія Касаткіна US Open
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