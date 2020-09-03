18-річна українка Марта Костюк вийшла в третє коло тенісного US Open



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Марта Костюк відтепер єдина українка на US Open-2020 Світлина - usopen.org

Марта повторила особистий рекорд на Grand Slam

137-ма ракетка світу, 18-річна українка Марта Костюк вийшла в третє коло другого й останнього цьогоріч турніру Grand Slam – Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд - $21 656 000).

В 1/64 фіналу Марта впевнено розправилася з латвійкою Анастасією Севастовою, котра в поточному рейтингу WTA йде 45-ю – 6:3, 7:6(5). Матч тривав годину і 23 хвилини.

Нагадаємо, що в першому колі Костюк так само переконливо перемогла росіянку Дарію Касаткіну.

Марта Костюк уперше з Australian Open-2018 пройшла до третього кола Grand Slam. Тепер, у матчі 1/16 фіналу юна українка зустрінеться з чемпіонкою US Open-2018 і Australian Open-2019, екс-першою ракеткою світу, а нині дев’ятою тенісисткою планети Наомі Осакою з Японії, котра сьогодні перемогла італійку Камілу Джорджі. Раніше майбутні суперниці між собою не грали.

На жаль, три інші українки на стадії 1/32 фіналу зупинилися. Катерина Бондаренко (WTA №349) поступилася хорватці Петрі Мартіч (WTA №15) – 3:6, 4:6. Катерина Козлова (WTA №99) програла 12-й тенісистці світу Петрі Квітовій з Чехії – 6:7(3), 2:6. Найдошкульнішою ж є поразка другої ракетки України, 25-го номера світового рейтингу Даяни Ястремської. Вона програла американці Медісон Бренґл (WTA №84) – 2:6, 3:6.

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