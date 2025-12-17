Головна Спорт Новини
Епопея триває: Нігерія оскаржуватиме результат матчу з Конго

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Нігерійську команду оточували скандали ще й до початку матчів плейоф, адже гравцям не були виплачені грошові бонуси
фото: REUTERS/Sodiq Adelakun

Звинувачення базуються вже не на використанні ритуалів, а на порушенні умов оформлення громадянства гравців

Збірна Нігерії з футболу намагається повернути собі право на участь у чемпіонаті світу 2026 року через офіційну скаргу до ФІФА. Про це повідомляє «Главком»

Суть претензії полягає в імовірній неправомірності участі великої групи гравців збірної Демократичної Республіки Конго в очному поєдинку між командами. У листопаді ці збірні зустрілися у фіналі африканського плейоф, де переможець отримував перепустку до міжконтинентальних стикових матчів. Основний час завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті перемогу святкували конголезці (4:3). Проте Федерація футболу Нігерії тепер оскаржує цей результат.

Головний юридичний аргумент нігерійської сторони, озвучений генеральним секретарем Мохаммедом Санусі, стосується статусу від шести до дев'яти футболістів ДР Конго. За даними федерації, ці гравці мають подвійне громадянство (зокрема, паспорти Франції та Нідерландів), що прямо заборонено конституцією ДР Конго. Нігерійці наполягають, що футболісти не пройшли законну процедуру відмови від європейського громадянства перед отриманням конголезьких паспортів, а отже, не мали права представляти африканську країну. Санусі стверджує, що ФІФА була введена в оману, адже організація схвалює участь гравців на основі наявності національних паспортів, не перевіряючи, чи не суперечить їх видача внутрішнім законам країни.

Цікаво, що раніше аналогічну скаргу подав Камерун. Поки ФІФА проводить розслідування, ДР Конго готується до міжконтинентального плейоф, де має зустрітися з переможцем пари Нова Каледонія – Ямайка. Для Нігерії, яка вже пропустила ЧС-2022 у Катарі, цей протест є останньою можливістю уникнути другого поспіль пропуску мундіалю. 

Нагадаємо, що тренер збірної Нігерії пояснив чаклунством поразку своєї команди від ДР Конго. «По ходу всієї серії пенальті людина зі штабу ДР Конго здійснювала ритуал вуду. Він робив це весь час. Ось чому я трохи нервував через нього. Він робив так (почав трясти рукою – ред.). Не знаю, це вода чи щось ще. Ми тренували пенальті перед матчем. Зробили такий вибір гравців, що б'ють. Але якби ми пробили знову за годину після гри, все могло б бути інакше. Ми програли, і тепер треба думати про інші турніри», – заявив головний тренер збірної Нігерії Ерік Шелль.

Теги: чемпіонат світу

