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    Норвежка Екгофф виграла третю поспіль гонку на Кубку світу з біатлону. Найкраща з українок – 24

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    У 2021-му Тіріл Екгофф залишається непереможною - Норвежка Екгофф виграла третю поспіль гонку на Кубку світу з біатлону. Найкраща з українок – 24
    У 2021-му Тіріл Екгофф залишається непереможною
    Світлина - Instagram Тіріл Екгофф

    Норвезьке домінування в світовому біатлоні цьогоріч беззаперечне

    Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф виграла спринтерську гонку, якою відкривався шостий етап Кубка світу в німецькому Обергофі.

    Не дивлячись на коло штрафу, Екгофф на фініші випередила на 9,3 секунди італійку Доротею Вірер, котра стріляла чисто, і виграла третю особисту гонку в 2021 році з трьох можливих.

    Третє місце також втретє поспіль посіла австрійка Ліза-Тереза Гаузер. Вона теж уникнула хиб на вогневих рубежах і програла переможниці 12,6 секунди.

    Українки знову виступили непереконливо. Найкраща з нашого квартету – Юлія Джима – посіла 24 місце. З двома промахами Валентина програла переможниці хвилину, 24,2 секунди. Валентина Семеренко з одним промахом стала 28-ю. Ще дві наших представниці виступили відверто провально: Віта Семеренко з двома промахами 60-та, Олена Підгрушна з трьома – 62-га.

    Завтра, 15 січня, шостий етап Кубка світу продовжиться класичною чоловічою естафетою. Початок – о 15:30.

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    Теги: біатлон Збірна України Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Тіріл Екгофф Доротея Вірер Ліза-Тереза Гаузер
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