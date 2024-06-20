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Євро-2024: Шотландія зіграла внічию зі Швейцарією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Євро-2024: Шотландія зіграла внічию зі Швейцарією
Після матчу в турнірній таблиці Шотландія піднялася на третє місце, Швейцарія продовжує йти другою
фото: AP

За підсумками другого туру швейцарці гарантували собі щонайменше третє місце в групі

Збірні Шотландії та Швейцарії зіграли внічию 1:1 у матчі другого туру групи А чемпіонату Європи-2024 з футболу, повідомляє «Суспільне».

Шотландія та Швейцарія перед поєдинком займали в групі четверте та друге місця відповідно. Перевага в три очки давала можливість швейцарцям достроково вийти у плей-оф, але для цього було достатньо перемогти Шотландію.

За підсумками другого туру швейцарці гарантували собі щонайменше третє місце в групі. Питання виходу у плей-оф Швейцарія відклала на третій тур.

Шотландія відкрила рахунок у матчі ще у першому таймі. Шотландці скористалися невдалим розіграшем кутового біля своїх воріт, вийшли в контратаку. Гольовим же став удар півзахисника Скотта Мактомінея.

Ще до перерви Швейцарія могла не лише зрівняти рахунок, але й вийти уперед. На 26-й хвилині півзахисник Джердан Шачірі зіграв на перехоплення і пробив у дев'ятку. А вже на 33-й хвилині відзначився Дан Ндоє, але гол нападника швейцарців скасували через офсайд.

На початку другого тайму Швейцарія мала одразу кілька моментів, щоб забити, а на 82-й хвилині Швейцарію знову позбавили голу

У турнірній таблиці Шотландія піднялася на третє місце, Швейцарія продовжує йти другою. При цьому швейцарці вже гарантовано фінішують не нижче третього місця.

Група А. Турнірна таблиця

  1. Німеччина – 6 очки (2 матчі), 7:1 (різниця голів)
  2. Швейцарія – 4 очки (2), 4:2
  3. Шотландія – 1 очко (2), 2:6
  4. Угорщина – 0 очок (2), 1:5

Нагадаємо, 19 червня збірна Хорватії зіграла в результативну нічию з Албанією (2:2) у матчі другого туру групи В на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

До слова, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині.

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Теги: чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ Шотландія Швейцарія

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