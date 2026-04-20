Українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні-2026
Михайло Кохан підкорив позначку в 78 метрів
Український метальник молота Михайло Кохан переміг на Кубку імені Нурулли Івака в турецькому Ізмірі. Про це повідомляє «Главком».
Як Кохан виборов першу перемогу в сезоні 2026 року
На Кубку імені Нурулли Івака Кохан переміг завдяки результату останньої спроби – він метнув на 78.07 метра. Українець став лише шостим метальником молота в сезоні, який підкорив позначку в 78 метрів.
На попередніх змаганнях цього сезону – Кубку Європи лідер збірної України зупинився з результатом 77.79 метра і посів четверте місце. Рекордом 2026 року залишаються 80.69 м від чеха Володимира Мисливчука.
Минулого сезону Кохан дістався позначки у щонайменше 78 метрів лише на третьому старті сезону – тоді на Кубку Анталії він переміг із результатом 80.73 м. Упродовж минулого року Кохан метав за 78 метрів на дев'яти стартах.
Де ще стартуватиме Кохан у 2026 році
Наступний турнір, де планує виступати Кохан – це змагання у кенійському Найробі, які відбудуться цього тижня – у п'ятницю, 24 квітня.
Серед найважливіших турнірів 2026 року українець виділяв Чемпіонат Європи в Бірмінгемі (10-16 серпня) та перший в історії абсолютний Чемпіонат світу в Будапешті (11-13 вересня). Крім цього, Кохан планував змагатися на етапах Діамантової ліги.
Нагадаємо, олімпійський призер з метання молота Михайло Кохан посів четверте місце на Чемпіонаті світу-2025 у Токіо. Йому не вистачило до бронзи 67 сантиметрів.
