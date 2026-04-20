Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні-2026

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Михайло Кохан переміг в Ізмірі завдяки вдалій останній спробі
фото: Türkiye Atletizm Federasyonu

Михайло Кохан підкорив позначку в 78 метрів

Український метальник молота Михайло Кохан переміг на Кубку імені Нурулли Івака в турецькому Ізмірі. Про це повідомляє «Главком».

Як Кохан виборов першу перемогу в сезоні 2026 року

На Кубку імені Нурулли Івака Кохан переміг завдяки результату останньої спроби – він метнув на 78.07 метра. Українець став лише шостим метальником молота в сезоні, який підкорив позначку в 78 метрів.

На попередніх змаганнях цього сезону – Кубку Європи лідер збірної України зупинився з результатом 77.79 метра і посів четверте місце. Рекордом 2026 року залишаються 80.69 м від чеха Володимира Мисливчука.

Минулого сезону Кохан дістався позначки у щонайменше 78 метрів лише на третьому старті сезону – тоді на Кубку Анталії він переміг із результатом 80.73 м. Упродовж минулого року Кохан метав за 78 метрів на дев'яти стартах.

Де ще стартуватиме Кохан у 2026 році

Наступний турнір, де планує виступати Кохан – це змагання у кенійському Найробі, які відбудуться цього тижня – у п'ятницю, 24 квітня.

Серед найважливіших турнірів 2026 року українець виділяв Чемпіонат Європи в Бірмінгемі (10-16 серпня) та перший в історії абсолютний Чемпіонат світу в Будапешті (11-13 вересня). Крім цього, Кохан планував змагатися на етапах Діамантової ліги.

Нагадаємо, олімпійський призер з метання молота Михайло Кохан посів четверте місце на Чемпіонаті світу-2025 у Токіо. Йому не вистачило до бронзи 67 сантиметрів.

Теги: легка атлетика Михайло Кохан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
В Австралії чайки перервали футбольний матч
Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua