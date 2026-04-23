Збірна України з легкої атлетики назвала склад на Чемпіонат світу з естафетного бігу

Святослав Василик
Олександр Соколов є авторами національного рекорду в змішаній естафеті 4х100 метрів
Чемпіонаті світу з естафетного бігу відбудеться 2-3 травня у Ботсвані

Збірна України з легкої атлетики візьме участь у Чемпіонаті світу з естафетного бігу у Ботсвані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт World Athletics.

Хто виступатиме за збірну України?

У 2026 році Україна відновлює участь у світовій першості, однак буде представлена лише в одному виді – змішаній естафеті 4х100 м. До складу команди увійшли шість легкоатлетів (по три чоловіки та жінки), з яких у підсумку оберуть естафетну четвірку

  • Чоловіки: Давид Кулаковський, Ілля Попов, Олександр Соколов
  • Жінки: Діана Гончаренко, Анна Карандукова, Даниїла Хаван

Повернення української команди на світову першість з естафет відбувається після річної перерви. Тогорічний Чемпіонат світу у Гуанчжоу національна збірна пропускала.

Що відомо про заявку збірної України?

Четвірка у складі Іллі Попова, Діани Гончаренко, Олександра Соколова та Даниїли Хаван є авторами національного рекорду в змішаній естафеті 4х100 метрів. На турнірі у Любліні українці перемогли з результатом 41.90 секунди. Саме цей результат дозволив Україні отримати ліцензію на чемпіонат світу.

На чемпіонаті України в приміщенні Кулаковський став чемпіоном у бігу на 200 метрів, а Карандукова посіла третє місце з результатом 25.20 секунди.

Гончаренко у червні 2025 року перемогла на молодіжному чемпіонаті України (U23), встановивши особистий рекорд на дистанції 100 метрів — 11.40 секунди. Цей результат став найкращим для українського жіночого спринту на цій дистанції за останні сім років.

Нагадаємо, український метальник молота Михайло Кохан переміг на Кубку імені Нурулли Івака в турецькому Ізмірі, підкоривши позначку в 78 метрів. Для нього це перша перемога в сезоні 2026 року.

21 квiтня, 13:06
