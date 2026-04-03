«Тепер нас двоє». На честь олімпійської чемпіонки з'явилася воскова фігура у Музеї мадам Тюссо

Фемке Бол зраділа появі свого прототипу в одному з найвідоміших музеїв світу

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка з Нідерландів, легкоатлетка Фемке Бол стала новою зіркою філії легендарного Музею воскових фігур мадам Тюссо в Амстердамі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі спортсменки.

Поява «клону» Бол в столиці Нідерландів

31 березня 2026 року відбулася офіційна презентація фігури, яка вразила саму спортсменку своєю реалістичністю. Фемке Бол була особисто присутня на відкритті й не приховувала свого захоплення. Воскова копія зафіксувала бігунку в момент тріумфу: з усмішкою, піднятою вгору лівою рукою та у фірмовій формі збірної Нідерландів.

«Світу потрібно більше Фемке, і тепер нас двоє. Це неймовірна честь, абсолютно божевільний день», – поділилася емоціями спортсменка у своїх соцмережах. На появу статуї відреагували й інші зірки світової атлетики, зокрема олімпійські чемпіонки Кілі Ходжкінсон (яка з цього сезону є головною суперницею Бол) та Габбі Томас, які назвали роботу майстрів музею неймовірною. Визнання в музеї Мадам Тюссо ставить Бол в один ряд із такими легендами легкої атлетики, як Усейн Болт та Мо Фара, чиї постаті також прикрашають зали знаменитого музею.

Важкий період у кар'єрі бігунки

Ця подія стала приємним моментом для спортсменки, яка наразі відновлюється після травми стопи, отриманої під час успішного дебюту на дистанції 800 метрів у лютому. Попри дострокове завершення зимового сезону, Бол залишається однією з найтитулованіших атлеток світу, володіючи рекордом на 400-метрівці в приміщенні та золотом Олімпіади-2024. За словами її тренера Лорана Мюлі, відновлення йде за графіком, і вболівальники зможуть побачити її на змаганнях вже наприкінці травня.

