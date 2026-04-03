«Евертон» Миколенка опинився на роздоріжжі щодо віцечемпіона Європи-2020

Антон Федорців
Антон Федорців
«Евертон» Миколенка опинився на роздоріжжі щодо віцечемпіона Європи-2020
Джек Гріліш зумів реанімувати кар'єру в Ліверпулі
фото: Reuters

Ексцентричний півзахисник виступає за «ірисок» на правах оренди

Ліверпульський «Евертон» не ухвалив остаточного рішення щодо півзахисник Джека Гріліша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Англієць приєднався до команди Девіда Мойєса минулого літа. Мерсисайдці загалом задоволені виступами Гріліша. Проте, «ірисок» відштовхує сума відступних.

«Манчестер Сіті» в орендній угоді прописав відступні в розмірі 50 млн фунтів. Утім, керівництво «Евертона» вважає таку суму завищеною, враховуючи контракт хавбека з «містянами» до літа 2027 року. «Іриски» готові забрати англійця за 20 млн.

Гріліш у нинішньому сезоні провів 22 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та шість результативних передач. Раніше він виступав за бірмінгемську «Астон Віллу» та «Ноттс Каунті» з Ноттінгема.

До слова, лондонський «Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» розділили нагороди місяця чемпіонату Англії. Півзахисник манкуніанців Бруну Фернандеш став найкращим гравцем березня. Натомість керманич «канонірів» Мікель Артета визнаний тренером.

Тим часом лондонський «Челсі» усунув лідера команди від прийдешніх поєдинків. Півзахисник Енцо Фернандес виключений з обойми щонайменше на два матчі. Менеджмент «синіх» відреагував на скандальні заяви аргентинця впродовж останнього часу.

Теги: Прем’єр-ліга ФК Манчестер Сіті ФК «Евертон» Джек Ґріліш

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

