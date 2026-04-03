«Евертон» Миколенка опинився на роздоріжжі щодо віцечемпіона Європи-2020

Ексцентричний півзахисник виступає за «ірисок» на правах оренди

Ліверпульський «Евертон» не ухвалив остаточного рішення щодо півзахисник Джека Гріліша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Англієць приєднався до команди Девіда Мойєса минулого літа. Мерсисайдці загалом задоволені виступами Гріліша. Проте, «ірисок» відштовхує сума відступних.

«Манчестер Сіті» в орендній угоді прописав відступні в розмірі 50 млн фунтів. Утім, керівництво «Евертона» вважає таку суму завищеною, враховуючи контракт хавбека з «містянами» до літа 2027 року. «Іриски» готові забрати англійця за 20 млн.

Гріліш у нинішньому сезоні провів 22 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та шість результативних передач. Раніше він виступав за бірмінгемську «Астон Віллу» та «Ноттс Каунті» з Ноттінгема.

