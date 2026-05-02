Шалене свято. Як «Іпсвіч» відзначав з фанатами вихід у Премʼєр-лігу

Фанати «Іпсвіча» вибігли на поле після переможного матчу з КПР

Команда забезпечила собі місце в еліті на сезон 2026/27

«Іпсвіч» став другим клубом, який завоював путівку до англійської Премʼєр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

В матчі останнього 46-го туру Чемпіоншипу, другого дивізіону чемпіонату Англії, «Іпсвіч» розгромив КПР (3:0), набрав 84 очки та посів друге місце. Команда приєдналась до «Ковентрі» (95 пунктів) у списку тріумфаторів сезону.

Одразу після фінального свистка вболівальники не стримали емоцій після перемоги своєї команди і вибігли на поле «Портмен Роуд», де разом із футболістами відсвяткували повернення до АПЛ. Відзначимо, що «Іпсвіч» лише через один сезон зумів повернутися до елітного дивізіону.

Таким чином, «Ковентрі» та «Іпсвіч» вийшли до АПЛ, ще 4 команди, які посіли 3–6 місця, розіграють третю путівку до АПЛ. У півфіналах плейоф зіграють: «Міллуол» – «Халл Сіті», «Саутгемптон» – «Мідлсбро». Переможці цих пар розіграють третю путівку до АПЛ.

Раніше з АПЛ до Чемпіоншипу вибули «Бернлі» та «Вулверхемптон», за виживання в еліті ведуть боротьбу «Вест Хем» та «Тоттенхем».

«Сток Сіті», за який виступає український футболіст Максим Таловєров, посів 17-е місце в сезоні Чемпіоншипу (55 очок).

