Шалене свято. Як «Іпсвіч» відзначав з фанатами вихід у Премʼєр-лігу

Святослав Василик
Фанати «Іпсвіча» вибігли на поле після переможного матчу з КПР
фото: Twitter

Команда забезпечила собі місце в еліті на сезон 2026/27

«Іпсвіч» став другим клубом, який завоював путівку до англійської Премʼєр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

В матчі останнього 46-го туру Чемпіоншипу, другого дивізіону чемпіонату Англії, «Іпсвіч» розгромив КПР (3:0), набрав 84 очки та посів друге місце. Команда приєдналась до «Ковентрі» (95 пунктів) у списку тріумфаторів сезону.

Одразу після фінального свистка вболівальники не стримали емоцій після перемоги своєї команди і вибігли на поле «Портмен Роуд», де разом із футболістами відсвяткували повернення до АПЛ. Відзначимо, що «Іпсвіч» лише через один сезон зумів повернутися до елітного дивізіону.

Таким чином, «Ковентрі» та «Іпсвіч» вийшли до АПЛ, ще 4 команди, які посіли 3–6 місця, розіграють третю путівку до АПЛ. У півфіналах плейоф зіграють: «Міллуол» – «Халл Сіті», «Саутгемптон» – «Мідлсбро». Переможці цих пар розіграють третю путівку до АПЛ.

Раніше з АПЛ до Чемпіоншипу вибули «Бернлі» та «Вулверхемптон», за виживання в еліті ведуть боротьбу «Вест Хем» та «Тоттенхем».

«Сток Сіті», за який виступає український футболіст Максим Таловєров, посів 17-е місце в сезоні Чемпіоншипу (55 очок).

Нагадаємо, форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко очолив рейтинг найкращих гравців U21.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) склав рейтинг десяти найкращих футболістів світу до 21 року за кількістю голів і асистів у середньому за 90 хвилин.

Перше місце посів форвард київського «Динамо» та збірної України Матвій Пономаренко. Зокрема, українець обійшов зіркового вінгера іспанської «Барселони» Ламіна Ямаля, який опинився на другій позиції. Форвард донецького «Шахтаря» Кауан Еліас посів у рейтингу сьоме місце.

