На Луческу, який перебуває у штучній комі, очікує операція – ЗМІ

Артем Худолєєв
Луческу перебуває в медикаментозній комі та підключений до апарату штучного життєзабезпечення

Луческу, який обіймав посаду головного тренера збірної Румунії, екстрено госпіталізували після втрати свідомості на тренуванні

На румунського тренера Мірчу Луческу, незважаючи на його перебування у штучній комі, очікує операція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецький ресурс Fanatik.

Зазначається, що для підтримки функцій серця та легень Луческу використовуватиметься апарат ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація). Крім того, очікується, що у процедурі візьме участь кардіолог-фахівець із Франції.

Нагадаємо, у неділю, 5 квітня 2026 року бухарестська лікарня, де знаходиться тренер, повідомляла, що його стан погіршився в ніч на неділю, Луческу перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

Нагадаємо, Федерація футболу Румунії підтвердила відставку Мірчі Луческу з посади керманича збірної.

