Жуніор Мораєш: рятівник збірної України чи камікадзе?

Жерсон Родріґес із Люксембургу збірну України вже потішив. Чи потішить Люксембург Жуніор Мораєш? ФФУ

Чи варто починати серйозно хвилюватися через звинувачення в «неправильній» натуралізації екс-бразильця?

Здавалося, ніщо не зможе перебити оскому після невиразної гри і такої ж перемоги збірної України в Люксембурзі, - настільки непереконливою та інертною була команда Андрія Шевченка у поєдинку проти футбольних «карликів». Проте на ранок після того злощасного матчу про власне гру «синьо-жовтих», та й поєдинок загалом довелося забути. Бо «вибухнуло» з іншого боку. Не надто відоме португальське джерело Mais Futebol видало на-гора сенсацію: мовляв, форвард збірної України Жуніор Мораєш був натуралізований із порушенням відповідних процедур і законів, а відтак збірній України загрожують технічні поразки (з рахунком 0:3) у поєдинках проти збірних Португалії та Люксембургу.

Коротко про суть претензій Mais Futebol. За нормами Міжнародної футбольної федерації, право на здобуття футбольного громадянства має гравець, який не заграний за інші футбольні асоціації й безперервно мешкав на території країни, громадянство якої хоче отримати, як мінімум п’ять років із моменту, коли йому виповнилося 18. Як виявилося, Чавес Рібейро Мораєш Жуніор з 2012 року, відколи він перебрався до України на постійній основі, провів у нашій країні майже сім років. Проте «безвиїзно» екс-бразилець провів в Україні лише чотири роки і сім місяців. Така «нестиковка» в цифрах пов’язана з тим, що в 2017-му Мораєш із лютого по червень виступав в оренді у Китаї, після чого повернувся в Україну.

Наразі від Мораєша в збірній України більше проблем, ніж користі. Фото - ФФУ

Вочевидь варто зауважити, що «розслідування» у Mais Futebol вийшло у потрібний час. Португальська збірна провалила два стартові поєдинки до відбору на Євро-2020, і може статися навіть таке, що чинні чемпіони континенту не кваліфікуються на наступний континентальний форум. І ось тут їм протягує руку допомоги маловідоме спортивне ЗМІ, яке на вівтар Вітчизни ладне покласти все і трішки більше, аби тільки Роналду і компанія зіграли на Євро. Португальців можна зрозуміти. І навіть вибачити. Якщо речі називати своїми іменами, то цілком ймовірно, що й ми б ухопилися у схожій ситуації за подібну соломину. Три очки чи перемога таким чином на тлі «знеструмленого» суперника-конкурента – вони ж не пахнуть.

Либонь, подібною логікою керувалися у футбольній федерації Португалії, яка звернулася із офіційним запитом до Європейського футбольного Союзу з проханням розібратися у питанні можливої неправомірної участі Мораєша у матчі збірної України проти збірної Португалії. Пізніше з аналогічною петицією до УЄФА звернулася і федерація футболу Люксембургу. Власне, «пориви» «герцогів» такі ж очевидні, як і їх піренейських колег. Проте у цьому випадку виникають питання глобальніші. Цікавіші. Матеріал стосовно Мораєша у Mais Futebol вийшов занадто оперативно. Можна зрозуміти бажання португальських акул пера прислужитися Батьківщині, проте дуже складно повірити в те, що тамтешні журналісти днями й ночами копирсалися в подробицях кар’єри Мораєша, а конкретно – в його строках китайського «відрядження». З цього приводу існує кілька конспірологічних теорій, суть яких зводиться до того, що так звану «справу Мораєша» «шили» не десь далеко - на околицях Лісабону, а набагато ближче. На дуже багато ближче. Навіщо така диверсія – поговоримо якось іншим разом.

Менше з тим, УЄФА за позовами двох федерацій відкрив офіційне провадження проти Федерації футболу України на предмет ймовірної «неправильності» отримання Мораєшем українського громадянства і, як наслідок, участі у двох офіційних поєдинках за збірну України. Власне, лякатися того, що УЄФА відкрив проти нас справу, не варто. Європейська футбольна асоціація вчинити по-іншому просто не могла. Якщо є офіційне звернення, причому одразу двох національних членів, ті звернення треба розглядати. Так книжка пише.

Журніор Мораєш мав шанси забити в обох стартових матчах за збірну. Фото - ФФУ

Інша справа, чи маємо ми хвилюватися на предмет ймовірного задоволення клопотань Португалії і Люксембургу? Наразі – ні. Бо з точки зору й юриспруденції, і здорового глузду Мораєш мав право зіграти за нашу національну команду. Як і мав право отримати паспорт синього кольору. За нашими законами, для отримання українського громадянства також треба дотриматися необхідної умови – безперервне проживання на території країни впродовж п’яти років. За цей час можна відлучатися з країни – у відрядження, на лікування, у відпустку тощо. І термін таких «відлучень» нерегламентований. Так що Жуніор Мораєш став українцем за всіма правилами. Інша справа, навіщо, проте зараз не про це. Цілком законно отримав Мораєш і українське футбольне громадянство, адже в законах ФІФА також немає чіткої вказівки на заборону закордонних оренд, відряджень чи лікувань.

Більше того, у Федерації футболу України після того, як ця справа була взята на «олівець» в УЄФА, зазначили, що перед тим, як надавати Мораєшу українське громадянство і залучати до лав збірної України, були проведені консультації з експертами УЄФА і ФІФА. Й ті дали «зелене світло» 31-річному «новому українцеві». Відверто кажучи, не віриться, що ФФУ у цьому випадку вводить футбольну спільноту в оману. Навпаки, в Будинку футболу рекомендують зберігати спокій і вірити, що все владнається.

Підстав думати інакше наразі дійсно немає. Проте не факт, що «доброзичливці» збірної України заспокояться. Вочевидь у них знайдеться ще не одна смажена сенсація.