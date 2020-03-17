Федецький віддасть на благочинність гроші, зароблені на шоу Зеленського



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Сміх заради доброї справи

Колишній футболіст Артем Федецький несподівано для всіх став зіркою шоу «Розсміши коміка», де заробив чималу суму. Що ж він з нею зробить?

Виявилось, що футболіст, якого багато колег звинувачували у жадібності, віддасть зароблено на благочинність.

«Мене запросили редактори «95 Кварталу» (фабрика гумору президента Зеленського - ред). Це була благодійна акція. Гроші, зароблені там, підуть на реконструкцію львівського велотреку «Спартак». Я з радістю погодився», - розповів Федецький. - Це новий сезон програми «Розсміши коміка», виступають команди. Там є команди з Кривого Рогу, Хмельницького, Львова. Кожна команда віддаватиме зароблені гроші на благочинність. Львівська команда вирішила, що реконструкції потребує школа велотреку «Спартак». Гроші підуть на ремонт і, може, на тренажери там».

Виявилось, що Федецький навіть сам писав собі текст на шоу. Також футболіст наголосив, що всіх смішив чесно:

«Зараз багато ходить нюансів та варіантів, інтернет почав кипіти, гудіти, кожен придумує, як все відбувалося насправді. Повірте, важко розсмішити справжніх коміків за 1 хвилину. Тому не скажу, що якийсь блат у мене був, але Женя Кошовий знає мене, я знаю його, на чому його можна зловити. Думаю, що все було по-чесному. Якщо хтось вважає, що не по-чесному, то скажу так – ці гроші я забрав не собі. Чим більше грошей, тим більше можна зробити хороших справ і допомогти людям».





Джерело: Трибуна