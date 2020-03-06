Федерація біатлону пояснила, як російський тренер скористався на чемпіонаті світу акредитацією нардепа Крулька



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Наразі з’ясовується, хто з персоналу міг технічно передати акредитаційну картку Алєксандрові Касперовичу

Федерація біатлону України прокоментувала ситуацію, за якої тренер російського допінгіста Алєксандра Лоґінова Алєксандр Касперович скористався на чемпіонаті світу в італійській Антерсельві акредитацією народного депутата Україна Івана Крулька.

«Ми офіційно заявляємо, що народний депутат Крулько був запрошений Федерацією біатлону України на чемпіонат світу, але нікому не передавав своєї акредитації, а отримав її офіційно 20 лютого особисто в офісі акредитацій, - йдеться у повідомленні. - У день, коли відбулися події з російським тренером Алєксандром Касперовичем, Крулька фізично не було в Італії, тому він не міг нікому передавати свою акредитаційну картку. Тому хочемо спростувати будь-які політичні спекуляції з цього приводу.

Наразі з’ясовуємо, хто з персоналу міг технічно передати акредитаційну картку російському тренеру. Також хочемо зауважити, що запрошення Івана Крулька на чемпіонат світу з біатлону пов’язано зі спільною роботою над розвитком спортивної інфраструктури в Україні, зокрема будівництва сучасного біатлонного комплексу в Україні на Івано-Франківщині, одним з ініціаторів якого був народний депутат Іван Крулько. Ми вдячні тим політикам, які не на словах, а на ділі, опікуються розвитком спорту в Україні.

Під час проведення чемпіонату світу ми провели зустрічі з керівництвом IBU, в ході яких яких отримали підтримку в реалізації амбітних планів побудови в Україні одного з найкращих біатлонних комплексів в Європі та проведення міжнародних змагань, після реалізації будівництва цього комплексу.

У зв’язку з цією інформацією у ЗМІ приносимо вибачення Івану Крульку за ситуацію, що склалася та сподіваємося на продовження нашої співпраці з розвитку українського біатлону».

Також у заяві підкреслюється, що поїздку на чемпіонат світу в Італію пан Крулько здійснював за власні кошти.



