Федерація гандболу України жорстко покарала гравчинь за брутальну бійку під час матчу

Різні покарання отримали чотири гандболістки, тренер і лікар, хоча задіяними в бійці було більше осіб

Загальна сума штрафів складе 95 тисяч гривень

Комітет з організації та проведення змагань Федерації гандболу України виніс покарання учасникам масової бійки у матчі восьмого туру чемпіонату України з гандболу серед жінок між херсонською «Дніпрянкою» і миколаївським «Реалом».

Як уже повідомляв «Главком», інцидент трапився наприкінці матчу, коли півсередня «Дніпрянки» Кароліна Савченко у відповідь на жорсткі дії суперниці в обороні відповіла опонентці ударом в обличчя. Миколаївська гандболістка Світлана Аксьонова в боргу теж не залишилася, після чого на майданчик вибіг тренер «Дніпрянки» Борис Милославський. У нього теж виник спаринг із лікарем «Реала» Ткаченком.

Відео бійки: У матчі жіночого чемпіонату України з гандболу сталася масова бійка між гравчинями і тренерами

Пізніше обидві спортсменки принесли вибачення через соцмережі, заодно пояснивши природу власної агресії.

«Шановні поціновувачі, вболівальники, фанати, тренери, арбітри гандболу! Прошу у вас вибачення за свою неспортивну поведінку в матчі з «Реалом», - першою написала Кароліна Савченко. – Але хочу зазначити, що викликано воно було дуже грубою, жорстокою і не по-спортивному брудною грою протягом усього матчу команди Миколаєва. Після чергового грубого фолу проти мене із застосуванням борцівського прийому – кидка, після,якого я вдарилася коліном, яке тільки почало гоїтися, емоції мене поглинули, нерви здали, біль і образа призвели до подальших необдуманих вчинків. Чітко розумію, що це все анітрохи не виправдовує мене, зобов'язуюсь у подальшому контролювати свої емоції, вчинки, сувворо дотримуватися принципів чесної гри. Ще раз вибачаюся. Не хочу, щоб наш гандбол перетворювався в різновид єдиноборства, а спортивний майданчик – у ринг. Люблю гандбол, живу гандболом, гандбол у моєму серці назавжди».

Кароліна Савченко

«Шановні вболівальники гандболу, друзі, колеги, хочу попросити вибачення за свою поведінку на майданчику в матчі проти «Дніпрянки», - написала Аксьонова. – Немає виправдань моїм діям. Я б ніколи не полізла б в бійку. Але факт у тому, що коли я побачила що на мою напарницю по команді Христину (Бабій – «Главком»), почала бикувати Кароліна Савченко, я підбігла і відштовхнула, щоб вона нічого не зробила Христині. У цю мить мені м'яч летить в обличчя. І це було зроблено свідомо. Звичайно, моя реакція була такою. Це людський фактор – тебе б'ють і ти захищаєшся. Так, моя помилка, що в той момент я не була розумнішою від «мами двох дітей» і не зупинилася. Говорити, що в матчі була груба гра тільки від Миколаєва, смішно. Протягом двох матчів була брудна гра від Херсона. Ще раз прошу вибачення за свою поведінку. Гандбол – моє життя».

Світлана Аксьонова

Зрештою, каяття гандболісткам допомогло не надто сильно. Покарання щодо них є вельми суворим і, зважаючи на невеликі бюджети українських гандбольних клубів, сильно вдарить по їхній кишені.

Згідно з рішенням комітету з організації та проведення змагань ФГУ, команда «Реал» оштрафована на 55 тисяч гривень, «Дніпрянка» - на 40 тис. грн. Крім того, гандболістки Аксьонова, Бабій, Савченко, тренер Милославський і лікар Ткаченко дискваліфіковані на п’ять календарних матчів кожен, ще одна гравчиня «Реала» Каганець – на одну гру.

Зауважимо, що «Дніпрянка» та «Реал» посідають у чемпіонаті України друге і третє місця, поступаючись лише львівській «Галичанці».