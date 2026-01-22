Федерація баскетболу України обрала нових тренерів молодіжних збірних

У тренерські штаби на 2026-й увійшли як відносно нові імена, так і перевірені кадри

Виконавчий комітет Федерації баскетболу України офіційно затвердив оновлений склад головних тренерів молодіжних збірних, які представлятимуть нашу країну на чемпіонатах Європи у Дивізіоні B влітку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Найбільшу увагу прикуто до категорії U-20, де чоловічу збірну очолив Дмитро Забірченко – колишній капітан національної команди та успішний тренер, який уже приводив українську «молодіжку» до бронзових нагород Дивізіону B у 2023 році. Це призначення супроводжувалося на фоні того, що колишній тренер, Валерій Плеханов, не зумів втримати найстаршу з вікових груп команду в елітному дивізіоні. Жіночу збірну U-20 довірили ж керманичу дорослої національної збірної Євгену Мурзіну, який планує таким чином забезпечувати плавний перехід найкращих гравчинь до дорослого баскетболу.

У юнацьких та кадетських категоріях федерація також зробила ставку на перевірені кадри. Чоловічу команду U-18 готуватиме Олег Шевченко, відомий своєю роботою в Одесі та Іспанії, а кадетську збірну U-16 очолив Володимир Решетник. У дівчат за підготовку юніорок U-18 відповідатиме Ганна Шликова, яка нещодавно увійшла до штабу національної збірної, а команду U-16 опікуватиме Лариса Єщенко, чинна чемпіонка ВЮБЛ. Для наймолодших баскетболістів категорії U-15 (2011 року народження) призначено виконувачів обов’язків головних тренерів – Олександра Сабутського для юнаків та Оксану Кірсанову-Старонь для дівчат.

Чоловіча молодіжка U-20 боротиметься за вихід до еліти в Братиславі, тоді як команда U-18 вирушить до Хорватії. Жіночі колективи прийматимуть Болгарія та Румунія. Ключовим викликом для всіх тренерів стане досягнення спортивного результату у вигляді путівок до Дивізіону А.

