Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА
Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини, набрав 10 очок
фото: Reuters

«Юта» Михайлюка поступилася «Сан-Антоніо»

Український захисник Святослав Михайлюк повернувся до складу «Юти» після трьох пропущених матчів і вийшов у старті гри проти «Сан-Антоніо», в якій його команда поступилась 110:123. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини, набрав 10 очок (1/3 двоочкові, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 2 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 36 матчах (всі у старті), граючи в середньому 24.8 хвилин, набираючи 9.1 очка, 2.6 підбирання, 2.1 передачі.

В чемпіонаті Румунії «Динамо» Бухарест обіграв «Корону» Брашов 81:72. В'ячеслав Бобров відіграв 23 хвилини, набрав 5 очок (1/3 двоочкові, 0/3 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 8 підбирань, віддав 1 передачу при 2 втратах та 4 фолах.

В Хорватії «Задар» здобув перемогу над «Шибенком» 91:71. Іван Ткаченко зіграв 26 хвилин, набрав 5 очок (1/4 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 11 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: НБА баскетбол Святослав Михайлюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

GGBET – новий титульний партнер Федерації баскетболу України
GGBET – новий титульний партнер Федерації баскетболу України Реклама
13 сiчня, 18:37
Харден є MVP НБА-2018
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
13 сiчня, 11:36
Близнюк за 41 хвилину набрав 21 очко
Близнюк відзначився результативною грою у чемпіонаті Тайваню з баскетболу
5 сiчня, 17:47
Коллієр також є чинною чемпіонкою Євроліги у складі «Фенербахче»
Дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу пропустить півроку через операцію на нозі
1 сiчня, 23:08
Попри значну різницю в зрості, розігрувальник «Нью-Орлеан Пеліканс» не побоявся дати опір вищому центровому
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані
30 грудня, 2025, 00:33
Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 29 матчів в регулярному чемпіонаті НБА (всі в старті)
Михайлюк допоміг «Юті» обіграти лідера НБА
27 грудня, 2025, 12:15
Найкращим матчем у кар'єрі Ніколи стало 61 очко проти тієї ж «Міннесоти»
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
26 грудня, 2025, 17:21
Санон через травму пропустив останні чотири матчі Шльонська у чемпіонаті
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
24 грудня, 2025, 10:53
«Хапоель» Беер-Шева Юркевічус в чемпіонаті Ізраїлю програв «Еліцур» Рамлі
Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
23 грудня, 2025, 11:36

Новини

Чемпіон Італії продовжив контракт із воротарем українського походження
Чемпіон Італії продовжив контракт із воротарем українського походження
Australian Open: Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні
Australian Open: Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні
Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА
Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА
Титулована неповнолітня російська гірськолижниця погоріла на вживанні допінгу
Титулована неповнолітня російська гірськолижниця погоріла на вживанні допінгу
Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі першого ігрового дня
Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі першого ігрового дня
Збірна України втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Збірна України втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua