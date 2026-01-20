Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА

«Юта» Михайлюка поступилася «Сан-Антоніо»

Український захисник Святослав Михайлюк повернувся до складу «Юти» після трьох пропущених матчів і вийшов у старті гри проти «Сан-Антоніо», в якій його команда поступилась 110:123. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини, набрав 10 очок (1/3 двоочкові, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 2 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 36 матчах (всі у старті), граючи в середньому 24.8 хвилин, набираючи 9.1 очка, 2.6 підбирання, 2.1 передачі.

В чемпіонаті Румунії «Динамо» Бухарест обіграв «Корону» Брашов 81:72. В'ячеслав Бобров відіграв 23 хвилини, набрав 5 очок (1/3 двоочкові, 0/3 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 8 підбирань, віддав 1 передачу при 2 втратах та 4 фолах.

В Хорватії «Задар» здобув перемогу над «Шибенком» 91:71. Іван Ткаченко зіграв 26 хвилин, набрав 5 очок (1/4 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 11 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0