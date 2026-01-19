Лідерка збірної України з баскетболу вдало дебютувала у чемпіонаті Туреччини

«Чукурува» Ягупової обіграла вдома «Бешикташ»

Лідерка жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова провела перший матч за «Чукуруву» Мерсін в чемпіонаті Туреччини після повернення в команду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Чукурува» обіграла вдома «Бешикташ», а Ягупова зіграла 20 хвилин, набрала 12 очок (1/4 двоочкові, 3/7 триочкові, 1/2 штрафні), віддала 3 передачі, зробила 1 перехоплення, 1 блок-шот при 2 втратах.

У чемпіонаті Австрії «УБІ» Грац поступився «Клостернойбергу» 68:72. Христина Кулєша в цьому матчі зіграла 26 хвилин, набрала 15 очок (3/6 двоочкові, 2/6 триочкові, 3/3 штрафні), зробила 6 підбирань, 1 перехоплення при 1 фолі та 2 втратах.

У Греції «Протеас Вулас» поступився «Панатінаїкосу» 79:83. Олена Бойко в поєдинку провела на майданчику 18 хвилин, набрала 3 очка (0/1 двоочкові. 1/5 триочкові), зробила 1 підбирання, 1 передачу та 1 блок при 2 фолах.

У NCAA цієї ночі зіграли дві українки – «LSU Тайгерс» обіграли «Оклахому» з рахунком 91:72 в матчі двох команд топ-10 поточного рейтингу. Катерина Коваль зіграла 25 хвилин, набрала 9 очок (3/4 двоочкові, 3/4 штрафні), зробила 7 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення при 3 фолах та 2 втратах.

«Вірджінія Ремс» поступилась «Річмонд Спайдерс» 47:77. Тетяна Ткаченко за 6 хвилин на майданчику зробила 1 втрату.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0