Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік

Шульга набрав 21 очко та зробив 14 передач

Український баскетболіст Макс Шульга відіграв потужний матч на Новий рік в регулярному чемпіонаті G-Ліги за «Мен Селтікс» проти «Ноблсвіль Бум». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Максим Шульга оформив дабл-дабл в цьому матчі, набравши 21 очко (5/8 двоочкові, 2/5 триочкові, 5/8 штрафні), зробив 14 передач, 3 підбирання і 2 перехоплення при 3 фолах та 7 втратах. Шульга встановив особистий рекорд кар'єри за кількістю передач.

В G-Лізі в цьому сезоні Шульга в 13 матчах в середньому за 33 хвилини набирає 14.8 очка, 4.6 підбирання та 5.7 передачі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0