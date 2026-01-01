Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік
В G-Лізі в цьому сезоні Шульга в 13 матчах в середньому за 33 хвилини набирає 14.8 очка

Шульга набрав 21 очко та зробив 14 передач

Український баскетболіст Макс Шульга відіграв потужний матч на Новий рік в регулярному чемпіонаті G-Ліги за «Мен Селтікс» проти «Ноблсвіль Бум». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Максим Шульга оформив дабл-дабл в цьому матчі, набравши 21 очко (5/8 двоочкові, 2/5 триочкові, 5/8 штрафні), зробив 14 передач, 3 підбирання і 2 перехоплення при 3 фолах та 7 втратах. Шульга встановив особистий рекорд кар'єри за кількістю передач.

В G-Лізі в цьому сезоні Шульга в 13 матчах в середньому за 33 хвилини набирає 14.8 очка, 4.6 підбирання та 5.7 передачі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: Максим Шульга баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санон провів на майданччку 18 хвилин
Санон відзначився результативною грою в матчі баскетбольного Єврокубка
Вчора, 2025, 11:08
Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 29 матчів в регулярному чемпіонаті НБА (всі в старті)
Михайлюк допоміг «Юті» обіграти лідера НБА
27 грудня, 2025, 12:15
23-річний Єлатонцев виступав за «Локомотив-Кубань» із 2021 року
Перспективний російський баскетболіст після отримання повістки втік до США
24 грудня, 2025, 23:24
«Хапоель» Беер-Шева Юркевічус в чемпіонаті Ізраїлю програв «Еліцур» Рамлі
Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
23 грудня, 2025, 11:36
Шульга в цьому сезоні зіграв у 13 матчах, в середньому граючи 33 хвилини і набираючи 14.8 очка
Шульга набрав 11 очок в матчі G-ліги
20 грудня, 2025, 10:34
Одні з найсильніших гравчиням в історії жіночого баскетболу, Бріанна Стюарт та Келсі Плам, активно виступають за рівність в оплаті у спорті
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
19 грудня, 2025, 13:40
Команда українки продовжує знаходитись на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату Ізраїлю
Юркевічус зібрала 15 підбирань у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
16 грудня, 2025, 11:06
Шульга (праворуч) встановив рекорд результативності за кар'єру в «Мен Селтікс»
Шульга став найкращим баскетболістом поєдинку G-ліги
11 грудня, 2025, 11:34
Ковляр набрав в двох іграх в середньому 29.5 очка
Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
2 грудня, 2025, 19:21

Новини

Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею
Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік
Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua