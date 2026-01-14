Лукашов дебютував за новий клуб у Латвійсько-естонській лізі

Команда Лукашова поступилась «Венспілсу» 95:100

Український захисник Денис Лукашов провів дебютний поєдинок за «Рігас Зеллі» в Латвійсько-естонській лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Лукашова поступилась «Венспілсу» 95:100, зазнавши третьої поразки поспіль, але залишаючись на другій позиції турнірної таблиці.

У цьому матчі Лукашов відіграв 21 хвилину, набрав 5 очок (1/1 двоочкові, 1/1 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах.

Інший латвійський клуб «Валмієра» провів матч Північно-европейської баскетбольної ліги, програвши «Брістолю» 91:106. Павло Дзюба відіграв 3 хвилини, нічим не відмітився.

У чемпіонаті Словаччини серед жіночих команд «Ружомберок» обіграв «Слован» Братиславу 76:53. Ольга Яцковець в цьому матчі оформила дабл-дабл. За 28 хвилин українка набрала 24 очка (12/14 двоочкові, 0/2 триочкові, 0/1 штрафні), зібрала 13 підбирань, зробила 2 передачі, 1 перехоплення при 1 фолі та 3 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0