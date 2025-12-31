Санон відзначився результативною грою в матчі баскетбольного Єврокубка

Санон набрав 17 очок, зробив 4 підбирання, 4 передачі, 3 перехоплення

Захисник збірної України з баскетболу Іссуф Санон провів результативний матч за польський «Шльонск» в матчі Єврокубка проти румунського «Клуж-Напока». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Санон зіграв 18 хвилин, за які набрав 17 очок (3/6 двоочкові, 2/7 триочкові, 5/6 штрафні), зробив 4 підбирання, 4 передачі, 3 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах. Українець став найрезультативнішим в команді.

«Шльонск» програв цей матч 92:94, погіршивши свої шанси на вихід в плейоф. Після чотирьох поспіль поразок в турнірі підопічні Айнарса Багатскіса перебувають на 9 місці в групі А, відстаючи на дві перемоги від зони плейоф.

У групі В захистила своє друге місце «Будучность», яка обіграла одного з конкурентів «Тюрк Телеком» 91:81. Олександр Ковляр в цьому матчі відіграв 8 хвилин, очок не набрав (0/1 триочкові), зробив 1 підбирання, 2 передачі при 1 втраті та 2 фолах.

Вдалий матч провів Олексій Лень за «Реал» у грі лідерів чемпіонату Іспанії. «Реал» обіграв «Мурсію» 91:80, укріпивши своє лідерство в турнірній таблиці. Лень відіграв 13 хвилин, за які набрав 12 очок (3/7 двоочкові, 6/8 штрафні), зібрав 6 підбирань, зробив 1 перехоплення, 2 блок-шота при 4 фолах та 1 втраті. Додамо, що Лень повторив свій найрезультативніший матч за «Реал» .

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0