Федерація бобслею та скелетону допустила до змагань росіян, які підтримують війну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гераскевич: Ми маємо докази підтримки війни нейтральними спортсменами, ми їх надсилаємо IBSF, до нас не дослухаються
Нейтральний атлет Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі

Гераскевич: Ми не вбачаємо, що процес перевірки росіян на відповідність їх умовам нейтральності проходить прозоро

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» розповів, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) допустила до змагань росіян, які підтримують війну. 

Що сказав Гераскевич

«Після повернення нейтральних спортсменів, ми бачимо, що в соцмережах IBSF, всюди, де фігурують їхні імена, закриваються коментарі. Тобто для федерації це також неприємна історія. Що є протести… Але це ті реалії, які ми маємо. Ми про це попереджали IBSF, що таке буде.

Ми бачимо, що заходи безпеки не посилені на змаганнях, попри допуск нейтральних спортсменів. І це теж є проблемою. Ми не вбачаємо, що процес перевірки росіян на відповідність їх умовам нейтральності проходить прозоро. Ми маємо докази підтримки війни нейтральними спортсменами, ми їх надсилаємо IBSF, до нас не дослухаються, нам не відповідають», – заявив Гераскевич.

Допуск російських скелетоністів до міжнародних змагань: що відомо

У середині грудня семеро російських скелетоністів набули нейтральних статусів: Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва, Поліна Тюріна, Данііл Романов, Владислав Семенов та Єремій Зиков.

Пізніше з'ясувалося, що частина з них є військовослужбовцями російської армії та прихильниками війни проти України.

Зокрема, кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.

Також в Instagram Романов підписаний на сторінку одіозного колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

