Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування

Більшість американців проти примусу України до поступок Росії

За результатами нового опитування, більшість американців вважає неприйнятним примус України до віддачі території Росії в рамках будь-якої мирної угоди, пише «Главком».

Згідно з даними, опублікованими організацією More in Common, 51% респондентів у США вважають, що така умова надасть російському диктатору Володимиру Путіну перемогу у війні проти України.

«Люди хочуть побачити кінець цієї несправедливої війни та припинити страждання українців. Однак чіткий результат цього опитування полягає в тому, що респонденти вважають, що відсутність угоди краща, ніж погана угода, яка вигідна Росії», – зазначив виконавчий директор More in Common Люк Тріл.

Опитування також показало сильну міжнародну підтримку щодо захисту суверенітету України. Водночас понад 70% американців заявили, що не вірять, що Путін буде дотримуватися угоди про припинення вогню. Схожі настрої поділяють респонденти у Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі, де також спостерігається рішучий опір умовам, які можуть ослабити Україну.

За словами Тріла, «якщо Росії вдасться отримати території або послабити українські збройні сили, це додасть сміливості Путіну та загрожуватиме довгостроковому миру та стабільності в Європі».

Також, 74% опитаних вважають, що для США важливо підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет, а 63% вважають, що Росія не зупиниться на Україні, якщо її вторгнення буде успішним.

Нагадаємо, Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області.

До слова, Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.