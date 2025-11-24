Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)
Пошкоджений будинок у Геленджику
фото: соціальні мережі

Краснодарський край у РФ атакували безпілотники 

У ніч на 25 листопада під час відбиття атаки БпЛА російське ППО зруйнувало житловий будинок у Геленджику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Безпілотники атакували Краснодарський край у РФ. Вибухи пролунали у Геленджику та Новоросійську. 

Під час відбиття атаки БпЛА російське ППО пошкодило багатоповерховий будинок у Геленджику. 

Такоє є відео влучання з іншого ракурсу.

Як повідомлялось, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. 

Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляли про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

До слова, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

Теги: росія будинок російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Чому не треба читати «мирний» план
22 листопада, 14:41
Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа може звільнить німецькі активи «Роснєфті» від американських санкцій
США звільнили від санкцій німецьку «дочку» «Роснєфті»
28 жовтня, 21:56
Раніше Кирило Дмітрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
25 жовтня, 15:53
Проти Покровська росіяни зосередили основну свою ударну групу, розповів Зеленський
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
26 жовтня, 19:49
474 мільйони рублів будуть витрачені на обладнання, яке включає радарну станцію
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
5 листопада, 04:16
Виробництво автомобілів у Росії обвалилося на 20%
Автопром РФ знову у кризі після тимчасового відновлення
3 листопада, 17:29
Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
15 листопада, 14:27
За словами Ушакова, положення мирного плану ЄС для завершення війни нібито є неконструктивними
Путіну це не підходить. Представник диктатора відкинув європейський варіант мирної угоди
Вчора, 16:55
Дегтярьов 1 листопада незаконно відвідав анексований Крим
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
14 листопада, 14:14

Соціум

У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)
Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)
Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea
Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea
У Німеччині пасажири намагалися наздогнати літак під час зльоту (відео)
У Німеччині пасажири намагалися наздогнати літак під час зльоту (відео)
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua