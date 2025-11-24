Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)

Краснодарський край у РФ атакували безпілотники

У ніч на 25 листопада під час відбиття атаки БпЛА російське ППО зруйнувало житловий будинок у Геленджику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Безпілотники атакували Краснодарський край у РФ. Вибухи пролунали у Геленджику та Новоросійську.

Під час відбиття атаки БпЛА російське ППО пошкодило багатоповерховий будинок у Геленджику.

💥Професійна та високоточна робота російського пэ-вэ-о. Взяли і мінуснули житловий будинок в Геленджику🔥 pic.twitter.com/qHUiqOSyft — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 24, 2025

Такоє є відео влучання з іншого ракурсу.

💥Влучання російської ракети у житловий будинок в Геленджику з іншого ракурсу pic.twitter.com/FHgNi0Hfvx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 24, 2025

Як повідомлялось, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ.

Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляли про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

До слова, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.