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Міжнародний аудит підтвердив, що «Глобино» не закуповувало російську продукцію

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Міжнародний аудит підтвердив, що «Глобино» не закуповувало російську продукцію
«Глобино» – один із провідних виробників ковбасних та м’ясних виробів на ринку України
фото: corp.globino.ua

«Глобино» звернулося до аудитора після того, як у медіа з'явилися публікації зі звинуваченнями у співпраці з Росією

Висновки звіту аудиторської компанії Baker Tilly свідчать про те, що Група компаній «Глобино» не купувала російську ковбасну оболонку. Про це повідомляє Liga.net.

«Аудиторська компанія Baker Tilly не знайшла доказів, що група компаній «Глобино» закуповувала російську ковбасну оболонку під виглядом латвійської. Про це йдеться у звіті «Бейкер Тіллі Україна» (член міжнародної мережі Baker Tilly International), наданому Liga.net пресслужбою «Глобино», – йдеться у публікації.

У тексті зазначається, що «Глобино» звернулося до аудитора після того, як у медіа з'явилися публікації зі звинуваченнями у співпраці з Росією.

Так, в одній зі статей стверджувалося, що «Глобино» нібито використовує ковбасну оболонку Amiflex T-3 Print російської компанії «Атлантіс-Пак», яку імпортувало ТОВ «ДВС-Лугавто», подаючи як латвійську оболонку компанії DCL. Товар постачався на афілійовані підприємства – ТОВ «УПК Груп» і ТОВ «Торговий дім ДТС», а звідти нібито потрапляв до «Глобино».

Компанія це заперечувала, назвавши ці чутки масштабною медіаатакою, яка, на її думку, спрямована на дискредитацію бренду.

«Аудиторська перевірка підтвердила, що у період 2022-2024 років «Глобино» закуповувало через ДТС продукцію лише чотирьох виробників: Excellpack Bulgaria Болгарія), HEKA (Польща), Podanfol (Польща), «Биган» (Білорусь, тільки на початку 2022 року). Аудитори не знайшли доказів імпорту ні продукції російського походження, ні продукції латвійської компанії DCL, як про це стверджувалося у низці повідомлень у медіа», – йдеться у повідомленні.

Також у публікації підкреслюється, що «Глобино» – один із провідних виробників ковбасних та м’ясних виробів на ринку України. До складу групи компаній входить низка підприємств, зокрема Глобинський м'ясокомбінат і Глобинський маслозавод, які забезпечують замкнутий виробничий цикл продажу готової продукції. Кінцеві бенефіціари – Олександр Кузьмінський та Роман Пархоменко.

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Теги: Україна аудит продукти росія

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