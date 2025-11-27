Головна Світ Економіка
Бельгійський депозитарій пояснив, чому виступає проти конфіскації російських активів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Європейська фінустанова побоюється юридичних позовів з боку Кремля
фото: Reuters

Генеральна директорка Euroclear заявила про ризики запропонованого Європою репараційного кредиту для України

Бельгійський депозитарій Euroclear, де перебуває більша частина заморожених активів Росії, заявив, що виступає проти конфіскації грошей через страх Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Генеральна директорка фінустанови Валері Урбен написала листа до очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти, де заявила про нібито ризики запропонованого Європою репараційного кредиту для України.

Урбен зазначила, що надання Україні допомоги із прямим залученням заморожених активів Росії нібито буде сприйнято світом як конфіскація майна. Таким чином, на її думку, прецедент нібито може налякати інвесторів, які вкладають кошти у суверенні фонди та центробанки держав ЄС. Вона зазначила, що інцидент буде розглядатися як нібито порушення верховенства права.

Також у листі сказано, що зобов'язання інвестувати активи РФ у спеціальні безвідсоткові боргові інструменти нібито гарантовано призведе до неназваних «контрзаходів» з боку Росії. Урбен заявляє, що побоюється юридичних позовів з боку Кремля. Бельгійський депозитарій вимагає безумовних гарантій покриття ризиків до моменту, поки існує «юридична відповідальність».

Нагадаємо, мирний план для завершення війни був скорочений з 28 до 19 пунктів. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, з нього, зокрема, виключили положення, яке стосувалося використання заморожених російських активів. За інформацією видання, з останньої версії документа зникла згадка про використання приблизно $100 млрд заморожених коштів РФ для фінансування заходів США, спрямованих на відбудову України.

До слова, російська пропаганда просуває новий елемент економічного шантажу – погрозу «дзеркальною конфіскацією» американських активів у відповідь на кроки США щодо заморожених російських резервів.

Теги: Бельгія кредит Європейський Союз росія

