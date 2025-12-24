Головна Світ Соціум
Вибух авто у Москві: ліквідовано поліцейських, які катували українських полонених

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Вибух авто у Москві: ліквідовано поліцейських, які катували українських полонених
Вибух авто стався на півдні Москви
Ліквідовані поліцейські раніше воювали проти України

У ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ, які брали участь у війні проти України та причетні до катувань українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела видання Новини.Live.

«Близько першої години ночі місцевий житель, висловлюючи протест проти агресивної політики Кремля, атакував службовий автомобіль російських поліцейських поблизу відділку. Унаслідок вибуху двоє правоохоронців загинули на місці, ще двоє дістали тяжкі поранення та були госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідовані поліцейські раніше воювали проти України у складі окупаційних підрозділів РФ.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції, а двоє загинули.

