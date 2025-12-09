Головна Країна Суспільство
РФ поширює фейки про «повний контроль» над Куп'янськом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України
фото: ЦПД

ЦПД: Ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є черговими вигадками російської пропаганди

Пропаганда РФ продовжує поширювати дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими військовими українських наступів на місто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зокрема, пропагандисти повідомляють про нібито «знищення кількох українських ДРГ» на підступах до Куп’янська, наголошуючи, що їх кинули в наступ для «підтримання інформаційного галасу навколо міста».

«Ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є черговими вигадками російської пропаганди. Про повне захоплення Куп’янська та начебто оточення в місті 15 батальйонів Сил оборони України ворог заявляє ще з початку грудня, але ці твердження спростував головнокомандувач ЗСУ», – наголошує ЦПД.

До того ж насправді більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України, в місті тривають бої. Жодні українські частини не перебувають в оточенні, за даними ЦПД.

Як повідомлялося, російські загарбники поспішили з наступом на Купʼянську, переоцінили власні можливості. Окупанти зазнають втрат у міських районах.

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
