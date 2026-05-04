Чемпіонат Швейцарії з футболу сенсаційно виграв новачок, який раніше ледь не збанкрутував

Святослав Василик
«Тун» ще в минулому сезоні грав у другому дивізіоні
фото: FC Thun

«Тун» здобув перший титул за 128 років свого існування

Швейцарська команда «Тун» перемогла в національному чемпіонаті в перший же рік після свого підвищення в Суперлігу. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонство «Туна»: що відомо

Попри поразку в матчі 35-го туру проти «Базеля» (1:3), клуб достроково здобув титул чемпіона Швейцарії. Сталося це завдяки програшу «Санкт-Галлена», що посідає друге місце в таблиці, у своєму матчі проти «Сьона». «Тун» зберіг перевагу над «Санкт-Галленом» у 11 очок та гарантував собі чемпіонство.

«Тун» здобув титул чемпіона Швейцарії вперше за 128 років з моменту свого заснування. Клуб базується в місті з однойменною назвою, у якому проживає близько 45 тисяч жителів, воно навіть не входить до топ-10 найбільших міст країни.

Останні п'ять років «Тун» перебував поза Суперлігою та був близький до банкрутства. Клубу вдалося підвищитись з другого дивізіону в сезоні 2024/25 з перевагою у 11 очок.

Напередодні сезону 2025/26 президент Андрес Гербер, головний тренер Мауро Лустрінеллі та тренер з фітнесу Ерік-П'єр Цюрхер називали ціллю для «Туна» фініш у топ-6.

Однак, вже в листопаді «Тун» мав переможну серію з шести матчів у Суперлізі. А з кінця грудня до середини березня команда провела 13 поспіль поєдинків без поразок.

Нагадаємо, головний тренер міланського «Інтера» Крістіан Ківу виграв чемпіонський титул і повторив два досягнення Жозе Моурінью та інших фахівців.

Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Раніше це досягнення підкорилося Арпаду Вайсу, Альфредо Фоні, Джованні Інверніцці та згаданому Моурінью. Також Ківу став першим іноземцем із 2010 року з титулом. Тоді чемпіоном теж став знаменитий португалець.

З того часу Скудетто вигравали винятково італійці. Зокрема, шість разів чемпіоном Італії став Массіміліано Аллегрі, а п'ять – Антоніо Конте.

Ківу виступав у 2008-2010 роках під керівництвом Моурінью в «Інтері». Та команда завоювала два Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії та трофей Ліги чемпіонів.

