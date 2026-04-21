Юнацька збірна України з хокею зазнала прикрої поразки на Чемпіонаті світу

Україна вела 3:0, але поступилася Казахстану

Юнацька збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні IA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Хід гри Україна – Казахстан

Ще до початку зустрічі тренерський штаб збірної України отримав складне завдання: перебудувати склад без двох оборонців. Перша половина першого періоду пройшла в почергових атаках обох воріт, але вдало відіграли голкіпери. На 9 хвилині Артем Чайка вийшов до воріт суперника, але знову переграти голкіпера так і не вийшло.

Після декількох обопільних вилучень, за 5 хвилин до кінця матчу Україна отримала шанс зіграти в більшості. Після двохвилинної атаки нашої команди, її вдалось реалізувати спільною роботою Ярослава Панасенка та Артема Ратушняка вже в рівних складах. Вже за 30 секунд Святослав Васяк скористався помилкою голкіпера суперників та закинув другу шайбу. Після пропущеної другої шайби казахи спробували атакувати наші ворота, але обіграти Іллю Боброва не вдалось. На останніх секундах періоду Данило Оліфірчук вийшов 1 на 1 з голкіпером суперників, але й втретє закинути не вийшло.

Розпочали другий період із атак збірної України. Ці атаки тривали аж до початок у їхнього продовження в більшості. За схемою першого періоду: одразу після завершення кількісної переваги, Ярослав Панасенко закинув третю шайбу. Україна продовжила атакувати ворота суперників, але вже в першій контратаці казахів на 6 хвилині періоду їм вдалось відкрити рахунок для своєї команди. На екваторі періоду українці отримали чергову можливість в більшості: втретє довести її до закинутої шайби не вдалось. Загалом нечасті кидки збірної Казахстану вдавалось нейтралізувати Іллі Боброву. До завершення періоду перевагу в атаках забрали суперники: наша команда зробила дві помилки біля наших воріт, якщо від однієї пропущеної шайби вдалось врятувати нашому голкіперу, то другий кидок пропустили за менш як 2,5 хвилини. Після своєї закинутої шайби суперники запропонували дуже високий темп й продовжили атакувати наші ворота.

Третій період позначився черговим порушенням правил гравця збірної Казахстану на четвертій хвилині періоду, але одразу після вкидання Максим Вершецький також порушив правила. Гра 4 на 4 пройшла з атаками обох команд. На 7 хвилині періоду Казахстану вдалось зрівняти рахунок у матчі й одразу після вони спробували продовжити атакувати ворота нашого голкіпера. На екваторі періоду суперники знову порушили правила. За ту ж саму помилку судді покарали Казахстан вдруге поспіль, але за чотири хвилини вийти знову вперед не вийшло. Хороший шанс в нашої команди був за 6 хвилин до кінця періоду, але завершився лише зсунутими воротами. За 3:20 до кінця Казахстан вперше в матчі повів в рахунку. Заключні секунди матчу наша збірна зіграла з порожніми воротами, казахи влучили в стійку наших воріт. За 6 секунд до завершення періоду Казахстан взяв тайм-аут, одразу за ним свій тайм-аут взяла й Україна. Однак за крайніх 6 секунд шайба встигла залетіти в порожні ворота нашої збірної.

Завтра, 22 квітня 2026 року, в Криниці-Здруй знову вихідний, заключний на цьому чемпіонаті світу. Наступний матч українці зіграють у четвер, 23 квітня 2026 року, проти команди-господарки Польщі починаючи з 20:30 за Києвом.

Хокей. Чемпіонат світу-2026 U18. Дивізіон IA. Третій тур

Україна – Казахстан 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Шайби: 1:0 – Ратушняк (Панасенко, Оліфірчук), 17:02, 2:0 – Васяк (Ратушняк, Воротеляк), 17:33, 3:0 – Панасенко (Воротеляк), 24:53, 3:1 – Ануфрієв (Чукрєєв), 26:23, 3:2 – Коленко (Кайиржан, Задорожний), 37:31, 3:3 – Грідасов (Задорожний, Коленко), 47:13, 3:4 – Решетько (Бігарінов, Кравченко), 56:40, 3:5 – Кравченко (порожні ворота), 59:59.

Нагадаємо, юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу.