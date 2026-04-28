Лунін може пропустити матч з «Барселоною» у травні

Святослав Василик
Андрій Лунін виконує роль основного воротаря «Реала» через травму Куртуа
фото: REUTERS

Перед «Ель-Класіко» український воротар може знову опинитися серед запасних

Український воротар «Реала» Андрій Лунін може не зіграти у принциповому матчі Ла Ліги проти «Барселони» через те, що основний голкіпер команди Тібо Куртуа готується повернутися у стрій саме перед поєдинком з каталонцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанські ЗМІ.

Повернення Куртуа: що відомо

Стан 33-річного Куртуа покращується, і він сподівається відновитись перед «Ель-Класіко», яке заплановано на 10 травня.

У березні бельгієць отримав розрив привідного м’яза правої ноги і вибув на тривалий термін. Очікувалося, що кіпер пропустить півтора місяці. На час відсутності Куртуа місце у воротах «бланкос» зайняв українець Андрій Лунін.

Цього сезону Тібо провів 41 матч у всіх турнірах. Куртуа пропустив у них 39 голів та 15 зустрічей відіграв «на нуль». «Реал» посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від «Барселони» на дев’ять очок.

Як складається для Луніна цей сезон в «Реалі»

Лунін наразі виконує роль основного воротаря «вершкових» через травму стегна Куртуа. Український воротар провів сім повних матчів команди, поки його одноклубник проходив реабілітацію. Зокрема українець провів на полі два чвертьфінальні протистояння Ліги чемпіонів проти «Баварії», за підсумком яких мадридська команда вилетіла з єврокубку.

Контракт Луніна з «Реалом» розрахований до 2030 року. Іспанському клубу він належить із серпня 2018 року, перейшовши із «Зорі» за 8,5 млн євро. Загалом за «Реал» Лунін провів 73 матчі, виграв 11 трофеїв: два титули Ліги чемпіонів, Ла Ліги, Суперкубки Іспанії, Суперкубки УЄФА, а також один Кубок УЄФА, клубного чемпіонату світу та Міжконтинентального кубку ФІФА.

Нагадаємо, що «Реал» не планує продавати Луніна у літнє трансферне вікно.

«Шахтар» ризикує втратити 30 мільйонів євро через Мудрика
Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі
Модрич переніс операцію, але сподівається зіграти на п'ятому для себе Чемпіонаті світу
Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника
Шанси «Шахтаря» напряму потрапити наступного сезону в Лігу чемпіонів покращились
