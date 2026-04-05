Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів

Вболівальники «Динамо» провокували суперників своїми діями

Німецька поліція розпочала масштабне розслідування після масових безладів вболівальників під час матчу 28-го туру другої Бундесліги між дрезденським «Динамо» та берлінською «Гертою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Безлад від фанатів

Поєдинок, який завершився мінімальною перемогою гостей із рахунком 1:0, запам’ятався не стільки результатом, скільки серйозними інцидентами на трибунах і полі. У середині другого тайму гру довелося зупинити майже на 20 хвилин через агресивну поведінку вболівальників. Заворушення спалахнули після того, як кілька десятків фанатів «Динамо» прорвалися через огорожу та вибігли на поле, прямуючи у бік сектору прихильників «Герти». Ситуація швидко загострилася і могла перерости у масову бійку, однак правоохоронці та стюарди оперативно втрутилися й змогли відтіснити натовп назад на трибуни.

Після відновлення контролю над ситуацією напруга між фанатськими угрупованнями не зникла. Зокрема, частина дрезденських уболівальників влаштувала демонстративну акцію, під час якої було публічно спалено прапор гостьової команди, що лише підсилило конфліктну атмосферу на стадіоні. Через ці дії поліція Дрездена відкрила понад десяток кримінальних проваджень за статтями, пов’язаними із завданням небезпечних тілесних ушкоджень, порушенням громадського порядку та пошкодженням майна.

Наразі точна кількість постраждалих і затриманих офіційно не підтверджена. Слідчі дії наразі тривають, а місцева влада та футбольні органи можуть розглянути питання про додаткові санкції як щодо клубів, так і щодо окремих уболівальників, причетних до інциденту.

Реакція офіційних осіб

Фінансовий директор «Динамо Дрезден» Штефан Ціммерманн виступив із офіційною заявою, у якій перепросив перед усіма непричетними особами, що постраждали від цих непотрібних актів. «Такі картини є неприйнятними і завдають величезної шкоди не тільки нашому клубу, але й футболу в цілому в Німеччині», – підкреслив Ціммерманн, назвавши інцидент важким ударом по зусиллях клубів щодо гарантування безпеки на стадіонах.

