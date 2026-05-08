Вперше в історії три країни можуть мати по п'ять команд у Лізі чемпіонів

У найпрестижнішому єврокубку по п’ять клубів точно делегують Англія та Іспанія

Одразу три країни – Англія, Іспанія та Німеччина можуть мати по п’ять команд у Лізі чемпіонів у сезоні 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Football.

Які країни можуть мати по п’ять клубів у Лізі чемпіонів наступного сезону?

Після півфінальних матчів єврокубків 2025/26 сформувалися фінали усіх трьох європейських турнірів. Також визначилися переможці сезонного рейтингу і відповідно – володарі додаткових місць у Лізі чемпіонів 2026/27.

Додаткові місця у Лігу чемпіонів за квотою переможців сезонного рейтингу отримали Англія та Іспанія. Вони делегують у найпрестижніший турнір по п'ять команд.

При цьому, Англія може делегувати навіть шість – якщо «Астон Вілла» виграє фінал Ліги Європи і фінішує в АПЛ у топ-5. А ось якщо «Астон Вілла» програє фінал «Фрайбургу», тоді до Іспанії та Англії, у яких буде по п'ять команд у Лізі чемпіонів, з п'ятьма командами доєднається Німеччина (перші чотири команди з Бундесліги + «Фрайбург» як переможець Ліги Європи).

Ситуація, коли одразу три країни матимуть у Лізі чемпіонів п'ять команд, може трапитися вперше в історії.

Нагадаємо, «Арсенал» та ПСЖ розіграють між собою титул найкращого футбольного клубу Європи сезону 2025/2026. Головний матч Ліги чемпіонів пройде 30 травня у Будапешті. Для «Арсенала» це буде другий фінал Ліги чемпіонів, а для ПСЖ – третій.

Захисник збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, що дійшов з клубом до фіналу Ліги чемпіонів.