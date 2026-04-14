Ломаченко в рясі допомагав священнику Московської церкви проводити Великодню службу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Ломаченко вперше за довгий час з'явився на публіці
скріншот з відео

Ексчемпіон світу з боксу спровокував суперечки в мережі

Колишній український боксер Василь Ломаченко взяв участь у великодній службі Московської церкви в Білгород-Дністровському (Одеська область). Про це повідомляє «Главком»

Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше за довгий час з'явився на публіці. Знаменитий боксер, який закінчив кар'єру влітку 2025 року, долучився до Великодньої служби в одному з храмів Московської церкви рідного Білгород-Дністровського.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти Usyk Media. В описі до ролика зазначено, що Ломаченко допомагав священнику храму проводити святкову службу. На кадрах видно, як дворазовий олімпійський чемпіон несе кропильницю зі святою водою.

Відео з Ломаченко викликало нову хвилю суперечок серед українців, більшість з яких негативно поставилось до служби боксера в УПЦ МП, багато священиків якої тісно пов'язані з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що Ломаченко, який відомий своїми проросійськими поглядами, зробив допис на підтримку члена МОК Сергія Бубки, якого хочуть позбавити звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

«З повагою, Легендо! Мир всім!», – написав у Facebook російською мовою Ломаченко та розмістив світлину Бубки.

Теги: бокс Василь Ломаченко Московська церква в Україні Великдень 2026

Пішла з життя легендарна українська легкоатлетка
«Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди – ЗМІ
