Ф'юрі повернувся у першу трійку рейтингу The Ring після перемоги над росіянином

Ф'юрі переміг росіянина Махмудова в першому поєдинку після повернення у бокс

Чемпіонський пояс The Ring належить Олександру Усику

Британець Тайсон Ф'юрі повернувся у топ-3 рейтингу надважкої вагової категорії видання The Ring після переможного поєдинку в Лондоні. Про це повідомляє «Главком».

Ф'юрі переміг Махмудова і піднявся у рейтингу

Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих представників важкого дивізіону за підсумками боксерського вечора у Лондоні. У головному поєдинку колишній суперник Олександра Усика Тайсон Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Арсланбека Махмудова.

Рішення видання поставити Ф'юрі на третю сходинку змінило розташування інших боксерів у списку. Даніель Дюбуа тепер посідає четверте місце, а Філіп Хргович – п'яте. Очолює рейтинг The Ring британський боксер Фабіо Вордлі, а володарем поясу залишається українець Олександр Усик.

Рейтинг надважкої ваги за версією The Ring

Володар поясу: Олександр Усик (Україна, 24-0-0, 15 КО)

Фабіо Вордлі (Велика Британія, 20-0-1, 19 КО) Агіт Кабаєл (Німеччина, 27-0-0, 19 КО) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, 35-2-1, 24 КО) Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22-3-0, 21 КО) Філіп Хргович (Хорватія, 19-1-0, 14 КО) Мозес Ітаума (Велика Британія, 14-0-0, 12 КО) Мартін Баколе (ДР Конго, 21-2-1, 16 КО) Ефе Аджагба (Нігерія, 21-1-1, 14 КО) Річард Торрес-молодший (США, 14-0-0, 12 КО) Мурат Гассієв (Вірменія, 33-2-0, 26 КО)

Після перемоги над Махмудовим британський боксер викликав на поєдинок свого співвітчизника Ентоні Джошуа. Водночас Ф'юрі припустив можливість проведення третього поєдинку проти Олександра Усика.

Нагадаємо, на початку 2025 року Ф'юрі оголошував про завершення кар'єри, після того, як у 2024 році двічі зазнав поразки від Усика. У першому бою британець втратив титул WBC, а в реванші поступився одностайним рішенням суддів. Ці поразки стали першими у професійній кар'єрі Ф'юрі.