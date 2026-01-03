Тенісистка Костюк зворушливо розповіла, як шлюб вплинув на її кар'єру

Костюк: Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом

Українська тенісистка Марта Костюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

«Ми відкриті до розвитку, дуже любимо проводити час разом: іноді тренуємося разом, намагаємося робити різні речі разом, щоб бути поруч якомога більше. У нас є собаки – і це також дуже нас зближує, багато чому вчить. Це своєрідне мінітренування перед дітьми.

Для мене це справді неймовірний шлях. Я навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася і не проходила цей досвід щодня. Я не можу сказати, що це простий шлях – місцями він дуже складний. Але саме це, мені здається, і робить життя наповненим та різнобарвним.

Я дуже рада, що маю таку підтримку й можливість розвиватися та ставати кращою – передусім як людина», – розповіла тенісистка.

Чоловік тенісистки Георгій Кизименко народився 31 січня 1997 року в Умані (Черкаська область). Також, як і Марта Костюк, у дитинстві займався тенісом.

Марта та Георгій одружилися у листопаді 2023 року. Георгій є одним із засновників Фонду Марти Костюк.

Нагадаємо, Марта Костюк поділилася своїми планами на 2026 рік.