Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тенісистка Костюк зворушливо розповіла, як шлюб вплинув на її кар'єру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тенісистка Костюк зворушливо розповіла, як шлюб вплинув на її кар'єру
Марта та Георгій одружилися у листопаді 2023 року

Костюк: Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом

Українська тенісистка Марта Костюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

«Ми відкриті до розвитку, дуже любимо проводити час разом: іноді тренуємося разом, намагаємося робити різні речі разом, щоб бути поруч якомога більше. У нас є собаки – і це також дуже нас зближує, багато чому вчить. Це своєрідне мінітренування перед дітьми.

Для мене це справді неймовірний шлях. Я навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася і не проходила цей досвід щодня. Я не можу сказати, що це простий шлях – місцями він дуже складний. Але саме це, мені здається, і робить життя наповненим та різнобарвним.

Я дуже рада, що маю таку підтримку й можливість розвиватися та ставати кращою – передусім як людина», – розповіла тенісистка.

Чоловік тенісистки Георгій Кизименко народився 31 січня 1997 року в Умані (Черкаська область). Також, як і Марта Костюк, у дитинстві займався тенісом.

Марта та Георгій одружилися у листопаді 2023 року. Георгій є одним із засновників Фонду Марти Костюк.

Нагадаємо, Марта Костюк поділилася своїми планами на 2026 рік.

Читайте також:

Теги: Марта Костюк теніс шлюб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вільямс – колишня перша ракетка світу
Легендарна 45-річна тенісистка отримала спеціальне запрошення для участі в Australian Open
Вчора, 11:35
19-річний Сарксян посідає 1094 місце у світовому рейтингу
Черговий тенісист відмовився від російського громадянства
31 грудня, 2025, 18:00
Костюк і Русе розпочнуть п'ятий для себе сезон спільних виступів
Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону
29 грудня, 2025, 23:30
Частину корту Соболенко була трохи меншою, ніж на у Кірьоса
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко
28 грудня, 2025, 22:17
Пан Женьлун переважно виступав на змаганнях у Китаї
Китайський тенісист отримав вирок за організацію договірних матчів
23 грудня, 2025, 14:28
В одному з фіналів на турнірі серії Мастерс у парному розряді Вавринка поступився українцю Олександру Долгополову
Екстретя ракетка світу оголосив про завершення спортивної кар'єри
21 грудня, 2025, 02:39
Тенісистка вперше отримала запрошення на комерційний турнір, і відзначилася перемогами у складі своєї команди
Костюк стала переможницею World Tennis League
21 грудня, 2025, 01:20
Чоловік хотів отримати відстрочку від мобілізації, але його викрили
У Житомирі працівники РАЦСу не дозволили чоловікові одружитися: що сталося
15 грудня, 2025, 22:14
Серена не збирається повертатися на корт
Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт
3 грудня, 2025, 11:32

Новини

Пустовий набрав 10 очок у матчі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий набрав 10 очок у матчі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Тенісистка Костюк зворушливо розповіла, як шлюб вплинув на її кар'єру
Тенісистка Костюк зворушливо розповіла, як шлюб вплинув на її кар'єру
Легендарний бразильський футболіст став співвласником португальського клубу
Легендарний бразильський футболіст став співвласником португальського клубу
Рекордсменка світу Шух отримала важливу державну нагороду
Рекордсменка світу Шух отримала важливу державну нагороду
Підсанкційний олігарх-втікач Онищенко втратив спортивні звання: деталі
Підсанкційний олігарх-втікач Онищенко втратив спортивні звання: деталі
Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік
Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua