Футбольний клуб, який належить Джоковичу та Куртуа, повернувся у елітний дивізіон Франції

Артем Худолєєв
«Ле Ману» підвищився у класі з другого місця Ліги 2

«Ле Ман» повернувся до елітного дивізіону Франції вперше з 2010 року. Про це повідомляє «Главком».

Інвесторами клубу є видатний тенісист Новак Джокович, воротар «Реала» Тібо Куртуа, а також експілоти Формули-1 Феліпе Масса та Кевін Магнуссен.

В останньому турі Ліги 2 проти «Бастії» «Ле Ман» вів з рахунком 2:0, але вболівальники суперника стали закидати поле димовими шашками, і гра була перервана. Ліга 2 повідомила, що матч зупинено і не буде відновлено.

У підсумку, «Ле Ману» зарахували перемогу, він вийшов у Лігу 1 з другого місця у таблиці.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Збірна України з баскетболу у червні зіграє проти топ-команди з Європи та колективу з Африки
«Досяг дна. Не розумів, навіщо жити». Російський тенісист розповів про психологічні проблеми
Український баскетбольний топ-клуб звільнив головного тренера
«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії
