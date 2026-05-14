Футбольний клуб, який належить Джоковичу та Куртуа, повернувся у елітний дивізіон Франції

Інвесторами клубу «Ле Ман» є Джокович, Куртуа та Масса

«Ле Ману» підвищився у класі з другого місця Ліги 2

«Ле Ман» повернувся до елітного дивізіону Франції вперше з 2010 року. Про це повідомляє «Главком».

Інвесторами клубу є видатний тенісист Новак Джокович, воротар «Реала» Тібо Куртуа, а також експілоти Формули-1 Феліпе Масса та Кевін Магнуссен.

В останньому турі Ліги 2 проти «Бастії» «Ле Ман» вів з рахунком 2:0, але вболівальники суперника стали закидати поле димовими шашками, і гра була перервана. Ліга 2 повідомила, що матч зупинено і не буде відновлено.

У підсумку, «Ле Ману» зарахували перемогу, він вийшов у Лігу 1 з другого місця у таблиці.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)