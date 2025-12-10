Більше не Нью-Йорк і не Лондон: названо найбільш «закорковане» місто світу

Стамбул очолив світовий рейтинг заторів, де водії втрачають понад 100 годин на рік

Найбільше місто Туреччини – Стамбул – з населенням понад 15 млн осіб очолило світовий рейтинг найбільш «закоркованих» мегаполісів. Згідно з новим звітом INRIX Global Traffic Scorecard за 2024 рік, водії у цьому місті втрачають у заторах в середньому 105 годин на рік. Про це пише «Главком».

Цей показник дозволив Стамбулу обійти такі великі міста, як Мехіко, Чикаго, Нью-Йорк, Лондон та низку інших мегаполісів, які традиційно вважалися лідерами за рівнем завантаженості.

Дослідження, проведене американською аналітичною компанією INRIX, охопило 946 міст із 37 країн світу. Хоча Стамбул посів перше місце у світі, Лондон другий рік поспіль утримує звання найбільш «закоркованого» міста Європи.

INRIX зазначає, що Стамбул вперше очолив глобальний рейтинг. Різке зростання затримок на 15% порівняно з 2023 роком «підкреслює тиск на міста, які переживають швидке розширення», – йдеться у звіті.

Транспортний аналітик та автор звіту Боб Пішу прокоментував: «Великі міські центри, як-от Стамбул та Лондон, стикаються з унікальними викликами, пов’язаними з економічним зростанням та щільністю населення».

Загалом проблеми із заторами в Туреччині не обмежуються лише її найбільшим містом. Звіт INRIX також виділив інші турецькі мегаполіси, які потрапили до глобального рейтингу: Анкара (столиця) – 2-ге місце в Туреччині, 60 годин, втрачених на рік. Ізмір – 47 годин, втрачених на рік. Бурса також була відзначена серед міст, які входять до десятки найбільш завантажених в Азії.

Експерти зазначають, що зростання заторів хоча й негативно впливає на якість життя та довкілля, також є «барометром економічної активності», оскільки відображає збільшення пересування людей, товарів та послуг.

Раніше Південна Корея очолила світовий рейтинг за середньою тривалістю щоденних поїздок на роботу та у справах, що може мати серйозні психологічні наслідки, зокрема посилювати самотність та соціальну ізоляцію.