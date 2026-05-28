Трамп планує відвідати фінал НБА

Ілля Мандебура
Американський президент любить відвідувати різноманітні спортивні події
фото: Reuters
Американський президент має дуже гарні стосунки з власником команди-фіналіста

Президент США Дональд Трамп заявив про свій намір відвідати один із матчів Фіналу НБА на знаменитій арені «Медісон Свер Ґарден» у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Кого підтримуватиме Трамп?

Президент США стане почесним гостем власника «Нью-Йорк Нікс» та свого давнього друга Джеймса Долана. Трамп планував відвідати п'ятий поєдинок фіналу Східної конференції, який мав відбутися в середу, проте «Нікс» закрили серію достроково, оформивши розгром «Клівленд Кавальєрс» у чотирьох матчах поспіль.

Під час перерви у засіданні Кабінету міністрів у Білому домі 79-річний президент не приховував свого захоплення грою рідної команди: «Оце так команда! Вони виграють усі свої матчі. У них дійсно чудові гравці. Думаю, я піду на одну з ігор. Мене запрошували багато людей, зокрема і Джим [Долан]. Це чудово бачити. «Нікс» насправді страждали роками, а зараз у них усе йде дуже добре».

Деталі візиту

Якщо очільник США прийде на матч, то Дональд Трамп стане першим чинним президентом США в історії, який особисто відвідає фінальну гру НБА. Раніше, у лютому 2025 року, він уже став першим лідером країни, який наживо спостерігав за Супербоулом.

Через суворі заходи безпеки Трамп навряд чи сидітиме у першому ряду на знаменитій «Лаві знаменитостей», де зазвичай можна побачити Спайка Лі, Тімоті Шаламе, Бена Стіллера чи Марішку Харґітей.

Нью-йоркська арена прийматиме третій та четвертий матчі Фіналу НБА в понеділок, 8 червня, та в середу, 10 червня. Потенційний шостий матч запланований у Нью-Йорку на вівторок, 16 червня, проте Трамп не зможе його відвідати, оскільки цими днями перебуватиме у Франції на саміті G7. За день до вильоту в Європу президент планує відвідати особливий турнір UFC, який розгорнеться просто на Південній галявині Білого дому на честь 250-річчя США.

Нагадаємо, що «Нью-Йорк Нікс» вперше з 1999 року вийшов у фінал плейоф НБА

Теги: Дональд Трамп баскетбол НБА

