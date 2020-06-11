Форвард клубу НХЛ після лікування від алкоголізму пообіцяв не пити під час сезону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боббі Раян радий повернутися на лід і в рідну команду Фото - Silver Seven Sens

Боббі Раян хоче повернутися в хокеї на провідні ролі

Форвард «Оттави Сенаторз» Боббі Раян поділився планами. Хокеїст, раніше мав проблеми зі вживанням алкоголю, пообіцяв, що не буде пити під час сезону.

«Хочу грати стабільно до закінчення кар'єри, не доторкнуся до спиртного під час хокейного сезону. Хотів би як і раніше грати в першій або другій трійці. Думаю, що у мене це вийде.

Хочу бачити, як ростуть молоді хлопці в «Сенаторз», хочу допомогти їм, допомогти команді стати постійним учасником плей-оф. У нас є все для цього. До того ж наш склад ще посилиться, оскільки у клубу дуже хороші можливості на майбутньому драфті.

Хочу стати наставником для молоді, грати результативно – ось деякі завдання, які я поставив перед собою в березні.

Лікування? Напевно, не помилюся, якщо скажу, що найскладнішим моментом стало розставання з командою. Розумів, що з урахуванням контракту, можливо, вже зіграв останній матч в НХЛ. З цим дуже складно змиритися. У грудні я був у Каліфорнії, дивився ігри, діставав всіх навколо питаннями про те, як зіграли команди, стежив за «Оттавою».

Я дивився деякі матчі, спостерігав за темпом гри і думав про себе: «Не можу повірити, що у мене 30 днів відпочинку в листопаді і грудні». Тоді у мене були сумніви, що я зможу зібратися, знову грати. Хочу подякувати тренерам. Не я один працював над собою, щоб набрати відмінну форму до того, як вийти на лід. Я був дуже задоволений. Трохи хвилювався, але навколо мене були неймовірні люди», - цитує Раяна прес-служба НХЛ.

Раян через курс лікування пропустив кілька тижнів, а повернувся до складу «Оттави» 25 лютого. У 24-х матчах регулярного чемпіонату в поточному сезоні він набрав 8 (5 + 3) очок.