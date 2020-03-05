Канадському хокеїстові українського походження ледь не вибили ковзаном ока. Йому наклали 90 швів (відео)



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Ковзан Арттурі Легконена влучив в обличчя Джонні Бойчуку Скрін-шот

Наразі з Джонні Бойчуком уже все гаразд

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ «Айлендерс» - «Монреаль» (2:6) оборонець господарів Джонні Бойчук отримав жахливу травму.

У третьому періоді форвард «Монреаля» Арттурі Легконен, падаючи, несвідомо вдарив його ковзаном в обличчя. В результаті 36-річний канадський хокеїст українського походження отримав травму ока і відразу побіг у роздягальню.

Відразу після матчу тренер «Канадієнс» Клод Жюльєн заявив, що епізод з ударом в обличчя виглядав жахливо. «Ми схрестимо пальці, щоб нічого страшного не сталося», - сказав він.

Інформацію про стан хокеїста оприлюднили лише через добу.

«З Джонні Бойчуком все нормально, - сказав у середу генеральний менеджер клубу Лу Ламорелло. - Пошкодження ока у нього немає. Хоча вечір у нього був той ще. Він відчув контакт ковзана з оком. На щастя, постраждала тільки повіка. Йому наклали 90 швів, але хірург про все подбав. Я не хочу перебільшувати проблему через кількість швів, оскільки вони були дуже маленькими, але їх треба було 90. З ним все буде гаразд. Стан його ока – лише питання часу».

Бойчук – третій гравець «Айлендерс», який постраждав від ковзана в поточному сезоні. Нападник Кел Клаттербак пропустив більше двох місяців після того, як 19 грудня отримав поріз правої руки після контакту з ковзаном форварда «Бостон Брюїнз» Патріса Бержерона. У суботу він повернувся до складу.